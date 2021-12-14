Juan Roman Riquelme: Louis van Gaal beni odaya kilitledi!

Arjantin futbolunun efsane ismi Juan Roman Riquelme, eski takım arkadaşı Xavi'nin eski takımı Barcelona'da teknik direktör olarak başarılı bir dönem yaşayacağını söyledi.

Şu anda Boca Juniors'ta başkan yardımcısı olarak görev yapan Riquelme, Barcelona'da sadece bir yıl kalmasına rağmen çok eğlendiğini açıkladı.

Riquelme ne söyledi?

İspanyol basınından Marca'ya konuşan efsane oyuncu, Katalan ekibinden büyük tecrübelerle ayrıldığını söyledi.

"Barcelona'ya bana tanıdığı şans için her zaman minnettar olacağım. Orada sadece bir yıl kalsam da gerçekten çok eğlendim.

"Şimdi her yıl en az bir kez şehri ziyaret edip, zaman geçiriyorum. İnsanlar bana sokakta harika davranıyor ve orada bir evim var. Barcelona'ya ve taraftarlarına teşekkür etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Benim için çok güzel ve özel bir deneyimdi.

"Xavi futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Şimdi ona biraz zaman tanınması gerekiyor çünkü takımın başında henüz çok yeni. Hiç şüphem yok ki zamanla çok iyi bir iş çıkartacak."

Van Gaal anısı

Barcelona günlerine dair teknik direktörü Louis van Gaal ile yaşadığı bir anıyı da paylaşan Riquelme, "Bir gün beni bir odaya kilitledi ve maçlardaki videolarımı izletti.

"Topa sahip olduğumda dünyanın en iyisi olduğumu ama top rakibe geçtiğinde takımı bir kişi eksik oynattığımı söylemişti. Transfer etmek istediği asıl Arjantinli ben değil, Kily Gonzalez'di" dedi.

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