Zamalek'in Brezilyalı oyuncusu Juan Bezerra, geleceğini saran belirsizlik ortamında kulüp yönetimine ve taraftarlarına bir mesaj gönderdi.

Bezerra, Shabab Al Ahli Dubai'ye gitme isteği nedeniyle hazırlık döneminin başından beri takıma katılmayı reddettikten sonra, Zamalek'teki geleceğini netleştirmek için dün cumartesi Kahire'ye döndü.

Bezerra, "Instagram" hesabından şunları yazdı: "Zamalek kulübüne ve taraftarlarına, Zamalek kulübünde harika bir sezon geçirdim ve lig şampiyonluğuna katkı sağlayanlardan biriydim."

Şöyle devam etti: "Kahire'den, Zamalek kulübüne ve yönetim kuruluna, takım arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı, tüm teknik heyete ve Zamalek taraftarlarına özür dilemek isterim. Bu özrü kabul etmenizi umuyorum ve kulübün bana uygulayabileceği her türlü disiplin cezasını kabul etmeye tamamen hazırım."

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Devamında şunları söyledi: "Hayatımın bu önemli anında, Zamalek taraftarlarının bana gösterdiği sevgi duygularını ve tribünlerde adımı haykırmalarını görmezden gelemem. Bu destek, geçen sezon boyunca takım arkadaşlarımın yardımıyla elimden gelenin en iyisini ortaya koymama yardımcı olan şeydi."

Bezerra sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımdaki herkesle ilişkimin mükemmel olduğunu vurgulamak isterim. Ayrıca Zamalek'te kalmamı istedikleri ve beni takımda tutmak için gösterdikleri çaba için kulübe ve yönetimine minnettarım. Bununla birlikte, ayrılmayı seçtim çünkü şu an belki bir daha tekrarlanmayacak büyük bir fırsatım olduğunu görüyorum; bu, benim ve ailem için büyük bir hayal niteliğinde."

Şunları ekledi: "Bu nedenle, geçen sezon boyunca Zamalek için elimdeki her şeyi ortaya koyduktan sonra ki buna kulübün taraftarları da şahit oldu, spor kariyerimin bu aşamasında transfer olma isteğime bağlı kaldım; kulübe ve taraftarlarına duyduğum tüm takdirle birlikte."

Juan şuna dikkat çekti: "Bugün, Zamalek kulübünün bir oyuncusu olarak ve bu kulüpteki her bir kişiye kalbimde büyük bir takdir taşıyarak, yeni bir kulübe transfer olma isteğimin ve kararımın kulübün belirlediği şartlar doğrultusunda gerçekleşmesini diliyorum. Bu, hiçbir şekilde taraftarların kariyerimde oynadığı rolü bir gün unutacağım anlamına gelmiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Zamalek kulübünden, buradaki herkesle olan güzel ilişkimin süreceği umuduyla ayrılmayı diliyorum; çünkü onlardan takdir ve yüksek profesyonel saygıdan başka bir şey görmedim. İşte bu, Zamalek kulübünü ve onun parlak taraftarlarını futbol kariyerimde ölümsüz bir bölüm haline getirecek. Bir kez daha herkesten özür diliyorum. Zamalek kulübünü ve taraftarlarını her zaman gururla anacağım ve onlar kalbimde her zaman özel bir yer tutmaya devam edecek. En içten saygı ve takdirlerimle."

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