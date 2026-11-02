Joy Elit U21 Ligi'nin dokuzuncu haftası, bir dizi genç yeteneğin parladığına sahne oldu. Beş oyuncu gol katkılarıyla ön plana çıktı; başta güçlü mücadelelerde takımlarına önderlik eden ikili gol sahipleri olmak üzere, belirleyici bir golle iz bırakmayı başaran isimler de vardı.

Abdulrahman el-Anzi Nassr'a liderlik etti, Viscaino'nun ikilisi Nejma ile öne çıktı

Nassr oyuncusu Abdulrahman el-Anzi, takımının Khaleej karşısında 2-0 kazandığı maçta iki gol atarak kendisini haftanın en dikkat çeken yıldızları arasına yazdırdı ve el-Alemi'nin deplasmandaki galibiyetinde en net imzayı atan isim oldu.

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Nejma forması altında Ronald Viscaino da parladı ve takımının Kadisiye karşısında 2-3 mağlup olmasına rağmen ikili gol attı; böylece takımının maçtaki aksamasına rağmen hücumdaki varlığını kanıtladı.

Abdulmecid Şerif ve Musa Adem parlamayı sürdürüyor

Teavun'dan Abdulmecid Şerif, Vatan karşısında 2-0'lık galibiyette iki gol atarak öne çıktı; takımını üç puanı toplamaya taşıdı ve adını haftanın en dikkat çeken yıldızları arasına yazdırdı.

Ahli'nin forveti Musa Adem ise İttihad ile 1-1 berabere kalınan maçta bir gol kaydetti ve turnuva mücadeleleri boyunca takımıyla hücumdaki varlığını sürdürdü.

Daniel Al Habib, Feyha'ya hücumda bir ivme kazandırdı

En çok parlayanlar listesi, Feyha oyuncusu Daniel Al Habib ile tamamlandı. Al Habib, Hulud karşısında 3-2'lik heyecanlı galibiyette bir gol atarak iki takım arasında büyük bir çekişmeye sahne olan maçın kaderini belirlemeye katkıda bulundu.

Haftanın diğer sonuçlarında ise Damak, Uhdud'u 3-2 yendi; Vahda, Uruba'yı tek golle geçti; İttifak, Ensar'ı 2-1 mağlup etti; Feth, Faysali'yi farksız üç golle geçti; Riyad, Hazm'ı 1-0 yendi. Cebeleyn ile Neom karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Tedamun ile Hilal maçı da gelen sonuca göre golsüz bitti.