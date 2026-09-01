21 yaş altı "Jawwy" Elit Ligi'nin ikinci haftası, 11 maçın oynanıp toplam 26 golün kaydedilmesiyle büyük heyecana sahne oldu. Maç başına yaklaşık 2,4 gollük bir ortalamanın yakalandığı haftada, genç yeteneklerden bazılarının göz kamaştırıcı performansları öne çıkarken, gol krallığı yarışının kızıştığına dair erken sinyaller de kendini gösterdi.

Ettifak forması giyen forvet Muhammed el-Aysa, bireysel açıdan haftanın en dikkat çeken yıldızıydı. Fileleri havalandırmayı sürdüren oyuncu, takımının Damak'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada yeni bir gol daha atarak golünü 5'e çıkardı ve turnuvanın gol krallığında zirveye yerleşti. Aysa, ilk haftada süper hat-trick yaptığı fırtına gibi bir başlangıcın ardından bu performansına ulaştı.

Faysali ve Nassr: İkişer gollük partiler ve güçlü başlangıçlar

Faysali etkileyici performanslarını sürdürerek Ahdud'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın en dikkat çeken yıldızlarından biri, iki gol atarak takımını yeni bir galibiyete taşıyan ve turnuvanın öne çıkan isimleri arasındaki yerini pekiştiren Dayo Osho oldu.

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Buna karşılık Nassr, haftanın en güçlü performanslarından birini ortaya koyarak Cebeleyn'i 4-0 ezip geçti. Karşılaşmada Saad Hakavi iki gol kaydederken, Türki el-Gumeyl üst üste ikinci haftada da gol atarak takımıyla yakaladığı güçlü hücum başlangıcını korudu.

8 takım kalesini gole kapadı

İkinci hafta, bazı takımların savunma açısından dikkat çekici bir üstünlük sergilemesine sahne oldu. 8 kulüp kalesinde gol görmeden sahadan ayrılmayı başardı: Faysali Ahdud karşısında, Feyha Ensar karşısında, İttihad Tedamün karşısında, Hilal Hulud karşısında, Ettifak Damak karşısında, Taavun Uruba karşısında, Nassr Cebeleyn karşısında ve Halic de Vahda karşısında.

Bu rakamlar, hücum gücü ile savunma sağlamlığı arasındaki net dengeyi gözler önüne seriyor. Özellikle bazı takımların hem gol atmayı hem de kalelerinde gol görmemeyi bir arada başarması, onlara turnuva yarışında güçlü bir başlangıç kazandırıyor.

En güçlü hücum galibiyeti Riyad'ın

Sonuçlar açısından Nassr ve Riyad, haftanın en çok gol atan takımları arasında yer aldı. Her ikisi de 4'er gol kaydetti; "el-Alemi" Cebeleyn'i 4-0 yenerken, Riyad ise Kadisiye'yi 3-1 mağlup etti. Faysali ise Ahdud karşısında 3 gol attı.

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Hafta ayrıca Ahli'nin Feth'i 2-1 mağlup etmesine ve Taavun'un Uruba'yı 1-0 yenmesine de tanıklık etti. Necme ile Neom 1-1 berabere kalırken, İttihad Tedamün'ü, Hilal Hulud'u, Ettifak Damak'ı, Feyha Ensar'ı ve Halic de Vahda'yı mağlup etti.

İkinci hafta galibiyetlerle doluydu; 10 maç taraflardan birinin galibiyetiyle sona ererken, yalnızca tek bir maç berabere bitti. Hazm ile Vatan arasındaki karşılaşma ertelendi ve yeni tarihi belirlenene kadar bu maç haftanın hesabı dışında kaldı.

İkinci haftanın sona ermesiyle birlikte tüm gözler, 5 golle zirvede yer alan Muhammed el-Aysa'nın önderliğindeki gol krallığı yarışına çevrildi. Bir dizi başka yetenek de dikkat çekici performanslar sergilemeyi sürdürüyor; başta Dayo Osho, Saad Hakavi ve Türki el-Gumeyl olmak üzere. Bu erken dönem mücadeleler, "Jawwy" Elit Ligi'nin ikinci sezonunun Suudi futbolunun geleceğini şekillendirebilecek birçok isim barındırdığını doğruluyor.