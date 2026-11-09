21 yaş altı Joy Elit Ligi'nin onuncu haftası, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine yayılan 9 maçın oynanmasının ardından çekişmeli geçti; 3 karşılaşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Bu arada İttihad, zirvedeki hakimiyetini sürdürerek mağlubiyetsiz sicilini korudu.

Maçlarda toplam 26 gol kaydedildi. Et-Tadamon ile El-Uhdud karşılaşması gol açısından en verimli maç oldu ve Et-Tadamon'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Haftanın en farklı iki galibiyetini ise Neom ve İttihad elde etti; Neom, El-Vatan'ı 4-0 yenerken, İttihad da El-Ensar'ı aynı skorla mağlup etti.

Onuncu hafta sonuçları

Diğer sonuçlarda El-Hazm, El-Halic'i iki golle cevapsız mağlup etti; Hilal, Damak'ı 2-0 yendi; Ahli de El-Ittifak'ı aynı skorla geçti. Nassr ile Er-Riyad 1-1 berabere kaldı. El-Feth, El-Hulud'u 3-1 yenerken, El-Vahda deplasmanda En-Necme'yi tek golle devirdi.

Hafta boyunca 6 kulüp kalesini gole kapattı: El-Hazm, Hilal, Neom, İttihad, Ahli ve El-Vahda. İttihad ve Neom, dörder gol kaydederek bu etabın en golcü hücum unvanını paylaştı; Et-Tadamon ile El-Uhdud maçı ise 5 gole sahne olan tek karşılaşma oldu.

İttihad liderliği tek başına sürdürüyor

Puan durumuna gelince, İttihad 26 puanla liderliğini korudu. Takım 8 galibiyet alıp 2 maçta berabere kalırken hiç mağlubiyet yaşamadı ve 10 haftanın ardından etkileyici sicilini muhafaza etti.

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Ahli, liderle arasında 4 puan farkla 22 puanda ikinci sırada yer alıyor. El-Feth 20 puanla üçüncü sırada bulunurken, Et-Teavun ve Er-Riyad 18'er puanla onu takip eden sıralarda yer alıyor. Hilal ise 17 puanla altıncı sırada ve 15'er puana sahip El-Ittifak ile El-Feyha'nın önünde bulunuyor.

Haftada 3 maç ertelendi

Onuncu hafta maçları tamamlanamadı; 3 karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi. El-Uruba ile El-Kadisiye 17 Aralık'ta karşılaşacak, El-Faysali ise El-Feyha ile bir sonraki gün karşı karşıya gelecek. Et-Teavun ve El-Cebelin maçı ise cumartesi günü oynanacak.

Bu karşılaşmaların sonuçlarının, özellikle üçüncü ile yedinci sıralar arasındaki birçok takımın puanlarının birbirine yakın olması nedeniyle puan durumunun şekline etki etmesi bekleniyor. Bu durum, önümüzdeki haftalarda rekabetin hatlarının belirlenmesinde ertelenen maçların tamamlanmasını önemli kılıyor.