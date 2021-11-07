Sezona iyi bir başlangıç yapan Liverpool’da Mohamed Salah, 14 maçta kaydettiği 15 gol yedi asistlik performansla takımın hem en skoreri hem de en asistçisi olmayı başardı.

Mısırlı yıldız, bu formuyla jürgen Klopp’un Liverpool’unu hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Premier Lig’de oldukça iddialı bir konuma getirmeyi başardı.

Yetenekli oyuncunun takım arkadaşı Diego Jota da Salah’ın mevcut formuyla Cristiano Ronaldo’dan aşağı kalır bir durumda olmadığını söyledi.

Neler söylendi?

Sky Sports’a konuşan Jota, Salah’ı şu sözlerle övdü: “Harika bir oyuncu, kesinlikle dünya klasında. Bu sezon tekniğini tüm dünyaya kanıtlıyor.”

“Gollerini neredeyse eğlencesine atıyor. Harika, bireysel beceri gerektiren goller kaydetti ve maçın kaderini bu denli etkileyebilecek birine sahip olmak bize de çok şey katıyor. Rakipler ise sürekli ona dikkat ediyorlar ve bu da bizim daha rahat boşluklar bulmamıza neden oluyor.”

Ayrıca Portekiz Milli Takımı’nda Ronaldo ile oynayan Jota, Salah ile Liverpool’da oynarken de benzer bir his yaşadığının altını çizdi:

“Ronaldo ile oynadığımda da aynı şeyi hissediyorum ve Salah’ı onunla benzer seviyeye koyabilirim, ancak tabii ki Ronaldo bunu çok uzun süredir yapıyor.”

“Sahada olduklarında onlar her zaman çok büyük tehlike barındırıyorlar ve her zaman gol atabilecek potansiyele sahipler. Onlarla birlikte oynayarak ben de çok şey öğreniyorum.”

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