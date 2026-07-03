Jota adına şeref gözyaşları… Cristiano, Hırvatistan’ı mağlup ettikten sonra merhum oyuncunun formasını giyerek kutlama yaptı

Objektiflerden önce kalpleri çalan insani bir anda, kaptan Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselme kutlamasını farklı bir şekilde yapmayı tercih etti. Her zamanki formasını çıkarıp, merhum Diogo Jota'nın 21 numaralı formasını giyerek, Hırvatistan'a karşı 2-1'lik dramatik zaferi ona adadı.

"BMO Field" stadyumunda Portekiz'in turu geçmesini ilan eden son düdüğün ardından Ronaldo, merhum takım arkadaşının formasını giyerek doğrudan Portekiz taraftarlarının bulunduğu tribünlere yöneldi. Sevinçle hüznün iç içe geçtiği bu anda, Ronaldo'nun bu sadakat dolu hareketi, hem onun hem de Jota'nın adını haykıran taraftarların duygularını derinden sarsan bir sahneye dönüştü.

Ronaldo, 68. dakikada soğukkanlılıkla kullandığı penaltı vuruşuyla Portekiz'e beraberlik golünü atarak, ofsayt gerekçesiyle daha önce iptal edilen golünün ardından pes etmeyi reddederek, takımının tur atlamasında kilit rol oynadı. Ardından, 90+4. dakikada Gonçalo Ramos, maçı belirleyen golü attı.

Ronaldo’nun Jota’nın formasıyla çekilen fotoğrafı, sadece geçici bir kutlama değil, futbolun sonuçlardan daha büyük olduğu ve efsanelerin aramızdan ayrılanları unutmadığına dair güçlü bir mesajdı. “Dón”un Portekiz’in Dünya Kupası’nda kalmasının başlıca nedeni olduğu bu gecede, Ronaldo, Jota’nın da fotoğrafta yer alması için ısrar etti ve böylece onun anısını Dünya Kupası’nın unutulmaz gecelerinden birinde ölümsüzleştirdi.

Getty Images

Getty Images

Getty Images