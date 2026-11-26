Manchester United forveti Joshua Zirkzee, Senne Lammens'in Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gece geçirmesinin ardından soyunma odasındaki havayı anlattı. Belçikalı kaleci, Lizbon'da iki ciddi hata yaptı ve Sporting karşısında galibiyetin kaçmasında pay sahibi oldu.

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Pahalıya mal olan hatalar ve VAR tartışması Pochettino'nun ilk galibiyetini engelledi

Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başındaki ilk galibiyetini Jose Alvalade'de Sporting ile 2-2 berabere kaldıkları olaylı maçta elde edemedi. Lammens bir penaltı kurtardıktan 75 saniye sonra çizgisinden çıkarak Luis Suarez'in gole çevirdiği ikinci penaltıya sebep oldu. Bruno Fernandes ise ikinci yarının başlarında kısa aralıklarla attığı iki golle konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

Kolombiyalı forvet, maçın bitimine 10 dakika kala Lammens'in elinden kaçırdığı topun önünde kalmasını değerlendirerek beraberlik golünü attı. United ayrıca, ilk yarı bitmeden hemen önce Amad'ın attığı golden az önce serbest vuruş kararı veren ve daha sonra VAR'ın Patrick Dorgu'nun kaleciye faul yaptığına hükmetmesiyle son bölümde gelen galibiyet golünün iptal edilmesine tanık olan Polonyalı hakem Szymon Marciniak'a da öfkeliydi.

Zirkzee: United kadrosu Lammens'in arkasında

Bu hatalar Lammens'in Manchester'daki istikrarsız ikinci sezonuna yenilerini eklese de Zirkzee, takım arkadaşlarının kalecinin güçlü mentalitesine güvenirken soyunma odasında ona biraz alan tanımayı seçtiğini söyledi.

Zirkzee, "Şu anda ona biraz alan tanıyoruz. Bir şey duymak istiyor mu, emin değilim. Ama Senne harika biri. Sağlam bir karakteri var.

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"Hepimiz bir sonraki maçta en iyi performansını göstereceğini biliyoruz. Ayrıca onun yüzünden berabere kalmadık. Ben de kendime bakmayı seven biriyim ve gol atamadım" dedi.

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Lammens'e destek göstermenin ne kadar önemli olduğu sorulduğunda forvet, "Her şey demek. Bu takım bir aile, dolayısıyla kimse sıkıntılarıyla tek başına mücadele etmeyecek. Hatalar olur. Önümüzdeki maça bakalım. Senne harika bir kaleci" diye ekledi.

Hakem kararlarına tepki ve 'dünyaya karşı biz' anlayışı

Pochettino'nun görevdeki ilk iki maçına da tartışmalı hakem kararları damga vurdu. İlk maçta Leny Yoro, Anfield'da sekizinci dakikada haksız bir kırmızı kart görmüştü . Artan haksızlığa uğrama hissi takım içinde kenetlenme duygusunu güçlendirse de Zirkzee bütün suçu hakemlere yüklemedi.

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"Evet, böyle hissetmenin çok çabuk mümkün olduğu bir durumdayız" dedi. "Ama söylediğim gibi, soyunma odamızda herkes birbirini destekliyor ve sonunda bu durumdan çıkacağız. Bütün dünya bize karşıysa da öyle olsun.

"Bizim gibi bir takımın hakemin kararlarına bakmaması gerekir ama bazı önemli kararların lehimize çıkmadığını da inkâr edemezsiniz. Durumu böyle ifade edebilirim.

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"Ama dediğim gibi, hakeme bakmamalıyız. Yapmamız gereken tek şey kendimize bakmak. Sonuçta küçük ayrıntılar, ufak hatalar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum. Yine de üzerine koyabileceğimiz şeyler kesinlikle var, özellikle de ikinci yarıya başlama şeklimiz. Bunu geliştirip yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum."

Brentford maçı, yanıt vermek için hemen bir fırsat sunuyor

United şimdi Premier Lig'de Brentford ile karşılaşacak. Pochettino bu maçta da takımın başındaki ilk galibiyetini arayacak. Daha iyi performansları üç puana dönüştürmek için kadronun önündeki ilk görev, pahalıya mal olan konsantrasyon kayıplarını gidermek.

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United'ın sezonunda yeniden istikrar yakalayıp üst üste yaşadığı hayal kırıklıklarını geride bırakabilmesi için Lizbon'da devre arasından sonra Fernandes'e iki gol getiren yüksek tempoyu tekrarlaması büyük önem taşıyacak.