Joshua Zirkzee'nin rakibi azaldı: forvet, 50 milyon avroya Manchester United'dan ayrılıyor

Rasmus Højlund, Manchester United'dan kalıcı olarak ayrılıyor. Napoli'nin Pisa'yı 3-0 mağlup etmesiyle İtalyan kulübü Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi ve bu durum, kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun otomatik olarak devreye girmesine neden oldu.

Napoli, bu sezon Danimarkalı forveti 6 milyon euroya kiralamıştı ve bu hamle başarılı oldu. Højlund, Serie A'da formunu yeniden buldu ve 32 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti.

Kiralama sözleşmesinde, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda devreye girecek 44 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyordu. Pisa'ya karşı alınan galibiyet sayesinde bu koşul yerine getirildi.

Højlund, o maçta bir gol ve bir asistle önemli bir katkı sağladı. Bu nedenle artık Manchester United'a dönmeyecek.

Bu, Joshua Zirkzee için en azından bir rakibinin daha azaldığı anlamına geliyor. Yine de, Hollanda milli takım oyuncusunun uzun vadede Old Trafford'da önemli bir rol oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.