Joshua Zirkzee, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ağır yenilgisini önledi

Como, geçen hafta Feyenoord karşısında aldığı yenilginin rövanşını muhteşem bir şekilde aldı. Kendi sahasında Nico Paz'ın önderliğinde Manchester United'ı 4-1'lik skorla bozguna uğrattı. Matthijs de Ligt, 11 aylık sakatlık sürecinin ardından United formasıyla sahalara döndü.

Kuzey İtalya'daki maçın oynanıp oynanamayacağı, başlama vuruşuna kısa bir süre kalana kadar belirsizdi. Şiddetli yağış koşulları zorlaştırdı ancak ısınma sırasında maçın saat 18.45'te başlayabileceği anlaşıldı.

Maçın ilk büyük fırsatını United yakaladı. Diogo Dalot ile öne geçmesi gerekiyordu. Portekizli oyuncu, biraz da şansının yardımıyla topu sol ayağının önüne aldı ancak vuruşunda isabeti bulamadı. Bu kaçan fırsatın bedeli ağır oldu: Bir dakika sonra Como öne geçti.

Ceza sahasında topla buluşan Nico Paz, topu sol ayağına çekip uzak köşeye harika bir vuruş yaptı: 1-0. Senne Lammens'in yapabileceği bir şey yoktu. Lammens, kaleye bu kadar yakın bir noktada Paz'a fazlasıyla alan bırakan Harry Maguire'a sitemle baktı.

İlk yarının kalan bölümünde oyuna tamamen Como hâkimdi. United sahada hiçbir varlık gösteremedi ve soyunma odasına yalnızca bir gol geride girdiği için şanslıydı. Michael Carrick müdahale ederek Carlos Baleba ve Amad Diallo'yu oyuna aldı ancak ikinci yarıda United için işler daha da kötüleşti.

Çok geçmeden skor 2-0 oldu. Paz'ın ara pasıyla hareketlenen Anastasios Douvikas, De Ligt'i kolayca geride bıraktı. Forvet oyuncusu ardından net bir vuruşla golü attı. Baleba'nın büyük hatasının ardından Paz, ilk saat dolmadan skoru 3-0'a taşıyınca United'ın uğradığı bozgun iyice belirginleşti.

Üstelik skor 3-0'da kalmadı. Son bölümde de United karşısında rahatça pas yapan Como'nun Jacobo Ramón ile bulduğu dördüncü gol kaçınılmazdı. Bu skor, United'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en ağır yenilgisinin tekrarı olacaktı. United, 1994/95 sezonunda Romário ve Hristo Stoichkov'un forma giydiği FC Barcelona'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ancak Joshua Zirkzee uzatma dakikalarında attığı golle skoru 4-1'e getirerek bunun önüne geçti.