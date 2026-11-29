Como'nun, Cesc Fabregas'ın eksilen hücum hattını güçlendirmek için Manchester United'da gözden düşen Joshua Zirkzee'yi ocak ayında düşük maliyetle kiralama seçeneğini yeniden gündemine aldığı bildirildi. Serie A ekibi, Hollandalı forvetin maaşının paylaşılacağı bir anlaşmayı değerlendiriyor. Ancak Napoli ve Juventus'un da oyuncuyla ilgilenmesi nedeniyle zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

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Sakatlık krizi Como'yu harekete geçirdi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Como, Moise Kean'in uzun süreli sakatlığının kış dönemi planlarını bozmasının ardından yeniden Zirkzee'ye yöneldi. Sportif direktör Carlalberto Ludi ve başkan Mirwan Suwarso, ocak ayında yüksek harcamalar yapmayı başlangıçta reddetmiş, en fazla düşük maliyetli kiralık transferler gerçekleştireceklerini belirtmişti. Ancak İtalyan forvetin birkaç ay sahalardan uzak kalacak olması ve Anastasios Douvikas'ın merkezdeki tek hücum seçeneği olarak kalması nedeniyle yönetimin, takımın ligde ve Avrupa'da iyi giden sezonunu korumak için harekete geçmesi gerekiyor.

Fabregas, Hollandalı oyuncunun akıcı oyununu beğeniyor

Como'nun aday listesinde, Rayo Vallecano'dan Sergio Camello da bulunuyor . Sözleşmesi haziranda sona erecek Camello'nun daha erken ayrılması için yaklaşık 10 milyon avro değer biçiliyor. Listede Sebastiano Esposito da var. Esposito transferinde şu anda Napoli önde olduğu için Serie A ekibi, uzun süredir ilgilendiği Zirkzee'ye yeniden yöneldi.

Eski Bologna forveti, Como'nun 21 Ekim'de Sinigaglia'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında United'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yeteneklerini yakından gören Fabregas'ın gözde oyuncularından biri. Hatlar arasındaki teknik "zikzakları" ve akıcı pas bağlantıları, İspanyol teknik direktörün akıcı oyun sistemine ideal bir uyum olarak görülüyor.

Kiralık transfer tüm taraflara uygun

Old Trafford'da büyük ölçüde yedek oyuncu rolüne sıkışan Zirkzee, Benjamin Sesko'nun yokluğunda ancak son dönemde Mauricio Pochettino yönetiminde daha fazla süre bulmaya başladı. Buna cumartesi günü Brentford'a karşı alınan 4-0'lık yenilgide ilk 11'de başlaması da dahil. Forvet, yeniden önemli bir oyuncu olduğunu hissetmek için Serie A'ya dönmeyi istekle karşılayacaktır.

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2029'a kadar sözleşmesi bulunan ve yılda yaklaşık 3,5 milyon avro net maaş alan Zirkzee'nin altı aylık ücreti 1,75 milyon avro. Bu transfer, Suwarso'nun katı mali sınırlarına ancak United'ın maaşının bir kısmını karşılaması hâlinde uyabilir. Böyle bir hamle, Manchester United'ın maaş yükünü azaltırken 42,5 milyon avroluk yatırım yaptığı oyuncuya gelecek yaz öncesinde piyasa değerini yeniden yükseltme fırsatı sunar.

Ocak ayında zorlu rekabet bekleniyor

Kış transfer dönemi açıldığında Como'nun İtalya'daki rakipleriyle sıkı bir rekabete girecek olması, Zirkzee'yi kadrosuna katmasını kolaylaştırmayacak. Hollandalı oyuncunun temsilcileriyle güçlü ilişkileri sayesinde Napoli önemli bir rakip olmayı sürdürüyor. Juventus da transfer yarışında ciddi biçimde yer alıyor. Bu durum, Como'nun bu akşam Juventus'la oynayacağı maç öncesinde transfer gündemine ilgi çekici bir boyut katıyor.