"Öyle olduğunu varsayıyorum" diyen DFB Sportif Direktörü Rudi Völler, Mainz'daki "Uluslararası Antrenör Kongresi"nde bu yöndeki bir soruya yanıt verirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Jo Kimmich, birçok milli maçta bunun bir bayraktar olduğunu, harika bir kaptan olduğunu kanıtladı. Orada büyük bir değişiklik olacağını düşünemiyorum."

Völler, cuma günü düzenlenen tanıtımında ilk sırada oturduğu Klopp için "inanılmaz derecede deneyimli bir teknik direktör" ifadesini kullandı, ancak onun da "bu görevin ne kadar büyük bir ağırlığı olduğunu fark ettiğini" söyledi. "Ben de bu deneyimi yaşadım, sonuçta ben de dört yıl bu görevde bulundum: Bu, bir kulüp takımındaki gibi değil."

Völler, Nagelsmann'ı eleştirenlere karşı savundu: "Bunu hak etmedi"

Völler sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi kulüplerinde olabilirsiniz ama büyük bir federasyonda milli takım teknik direktörü olmak - ki Almanya hâlâ öyle - muazzam bir güç demek. Şunu da fark edecektir, bunu Julian'a (Nagelsmann) defalarca söyledim: Hangi kararı alırsanız alın - aday kadro, ilk 11, taktik - bunu tartışan 80 milyon insan var. Ve herkesi memnun edemezsiniz."

Völler'e göre, Klopp'un Dünya Kupası fiyaskosunun ardından istifa eden selefi Nagelsmann, kısmen haksız yere ve fazla sert eleştirildi. "Bunu hak etmedi. O üst düzey bir karakter, çok iyi bir çocuk ve önünde çok büyük bir teknik direktörlük kariyeri var, zaten hâlâ genç. Çok geçmeden yeniden üst düzey bir kulüpte olacağından eminim. Buna çok şey bahse girerim."





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