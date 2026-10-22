Kimmich, ailesindeki bir vefat nedeniyle maçı kaçırdı. Onun yerine, önceki iki milli maçta olduğu gibi, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof orta sahada görev yaptı. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımının geçen yılın Londralı finalistiyle 2-2 berabere kaldığı maçın devre arasında DAZN'da ikilinin o ana kadarki performansı sorulunca, milli takım teknik direktörü sert tepki gösterdi.

"Birbirleri için çok iyi partnerler, birlikte olağanüstü oynayabilirler" diye yanıt veren Klopp, ardından sesini yükselterek Kimmich'in yokluğu konusunda net konuştu: "Bugün bu konuyu konuşmamızı kesinlikle saygısızlık olarak görüyorum. Bunu konuşup ardından Kimmich hakkında bir tartışma çıkmasını önleyemeyiz."

Klopp, Kimmich'in "takımımızda her zaman yeri olacak olağanüstü bir orta saha oyuncusu" olduğunu vurguladı. Yine de Almanya Milli Takımı'nın "birden fazla orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu" ekleyen 59 yaşındaki teknik direktör şöyle devam etti: "Bu, yalnızca bu ülkede yapılan bir tartışma. Bir oyuncu bir kez ilk 11'de başlamayınca bir daha hiç oynamayacağı söyleniyor. Bu gerçekten çılgınca." Klopp'a göre iyi bir takımın "belirli bir şekilde futbol oynayabilmesi için birden fazla, ideal olarak dört, beş, altı oyuncuya" ihtiyacı var.

Klopp, Pavlovic ve Bischof'un Sırbistan karşısındaki 2-0'lık galibiyette ve Yunanistan'daki 0-0'lık maçta "harika iş çıkardığını" da belirtti. "Ama bu, Jo Kimmich'le, Felix Nmecha'yla, Mika Baur'la veya Jannik Engelhardt'la da işe yaramayacağı anlamına gelmiyor. Onlar da gerçekten çok iyi iş çıkardı." Klopp, kendisi ve teknik ekibi için önemli olanın "elimizde kimlerin olduğunu ve ardından kimleri oynatacağımızı bilmek" olduğunu söyledi: "Bu ise bambaşka bir konu." Klopp sözlerini şöyle tamamladı: "Burada ilkesel bir sorun kesinlikle yok."

Joshua Kimmich'in Jürgen Klopp'tan takımda kalma isteği sonuçsuz kaldı

Klopp, ilk milli takım kampı için başlangıçta 44 oyuncu çağırmış ve onları iki kadroya ayırmıştı. Kimmich ilk kadroda yer aldı. Hollanda karşısındaki (1-1) ve Yunanistan'la oynanan ilk maçtaki (0-1) hayal kırıklığı yaratan performansların ardından oyuncuların büyük bölümünün evlerine dönmesi planlanıyordu. Yalnızca birkaç oyuncu kampın ikinci yarısı için de kaldı. Kimmich, Klopp'tan bunu açıkça istemesine rağmen onlardan biri değildi.

"Evet, gerçekten birkaç kez daha sordu" diyen Klopp, Sırbistan maçından kısa süre önce bunu doğruladı ve göz kırparak ekledi: "Ama Jo'ya şunu söyleyebilirim: Ne kadar çok sorarsan istediğini elde etme ihtimalin o kadar azalır." Klopp aynı zamanda bir tartışmanın başlamasını önlemeye çalışıyordu. "Çok iyi bir izlenim bıraktı ve harika bir kaptan. Her şey yolunda." Bunun yerine, kadrosundaki birçok yeni ismi "takımın ağır topları yokken de görmek" istediğini söyleyen Klopp, şaka yollu şöyle devam etti: "Kimmich ailesi şimdi aile tatilinde. Açıkçası umarım o da tatil yapıyordur."

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Ancak Bischof ve Pavlovic'in Florian Wirtz'le birlikte sergilediği ikna edici performansın ardından tartışmanın önüne geçilemedi. Bazı uzmanlar ve eski milli futbolcular Kimmich'in milli takımdan gönderilmesini bile istedi. İşin ilginci, daha önce ağırlıklı olarak Kimmich'in ayrılışı eleştirilmişti; oysa Klopp bu kararı oyuncuları çağırırken zaten açıklamıştı.

Klopp, bir sonraki milli takım kampında yeniden daha dar bir kadro belirleyecek. Kimmich'in de büyük olasılıkla bu kadroda yer alması bekleniyor. Kadronun kasım başında açıklanması planlanıyor. Ardından Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda (16 Kasım) ile rövanş maçları oynanacak.