Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk maçına çıkmadan önce epey konuşmuştu. Bu görevi ne kadar büyük bir onur olarak gördüğünden söz etti. Almanya’da kaybolan milli gururu geri getirmek istediğinden bahsetti. Misyonunun zaman alacağını ama mutlaka, hem de mutlaka başarıya ulaşacağını anlattı. Medya hakkında da konuştu; görünüşe bakılırsa onların tarafsız haber aktarma yönündeki asli görevini çok da tam anlamamıştı. Buna karşılık Klopp, DFB takımındaki kadro planlaması hakkında pek somut konuşmadı; önce tüm oyuncular hakkında kendi izlenimini edinmek istediğini söyledi.

En azından kaleci konusunda Klopp, Manuel Neuer’in milli takımı bırakmasının ardından Marc-Andre ter Stegen’i "şimdilik" bir numara ilan ederek tavrını ortaya koydu. İlk dört maçtan kalan izlenimlere bakılırsa bu statü şimdiden yeniden sallanıyor olabilir. 34 yaşındaki file bekçisi Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçta harika refleksleriyle öne çıksa da, ceza sahası hakimiyeti ve pas oyununda da bariz zaaflar ortaya koydu.

Ter Stegen bu performansın ardından bir kaybeden değil ama Jonas Urbig net kazanan olarak öne çıktı. 23 yaşındaki kaleci iki maçta görev alan tek file bekçisi oldu. Sırbistan’a karşı (2-0) ve Yunanistan deplasmanında (0-0) Urbig, daha önce ter Stegen’in bıraktığı izlenime kıyasla genel olarak daha istikrarlı bir görüntü verdi, gol yemedi ve pazar akşamı Georgios Masouras’ın kafa vuruşunu spektaküler şekilde çıkardı. Eğer gerçekten DFB’nin değişmez kalecisine dönüşürse, bu da ilginç bir durum yaratacak; çünkü Urbig, Bayern Münih’te hâlâ sadece Neuer’in yedeği konumunda.

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Philipp Treu kronik bir problemli pozisyonu çözebilir

Klopp’un ilk milli maç döneminin en büyük kazananı, ilk kez forma giyen Philipp Treu oldu. SC Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ bek, üç kez ilk 11’de başlayan tek oyuncuydu ve bu süreçte her yönüyle olumlu bir görüntü verdi. Klopp, Alman futbolunun yıllardır süren problemli pozisyonu için çözümü bulmuş olabilir.

Stoperde iki ağır top Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck baskı altında. Yann Aurel Bisseck (25) ile Malick Thiaw (25), güçlü performanslarının ardından kendilerini gerçek kazananlar arasında görebilir. Bisseck, sağlam ikili mücadele performansıyla Yunanistan’a karşı iç sahada alınan 0-1’lik yenilgide Almanya adına tek parlak isimdi. Thiaw ise son iki maçta özellikle geriden oyun kurulumundaki dikine paslarıyla parladı.

En azından küçük bir kaybeden de Finn Jeltsch. Klopp, VfB Stuttgart’ın 20 yaşındaki stoperini aday kadro basın toplantısında sürpriz biçimde fazlasıyla övmüştü, ancak sonra ona hiç süre vermedi. Jeltsch dışında formda olan saha oyuncuları arasında sadece Max Rosenfelder, Felix Keidel ve Ridle Baku da hiç dakika alamadı.

Nathaniel Brown da milli maç döneminden kaybeden olarak çıktı. Dünya Kupası’ndaki DFB çıkışının ve ardından Bayern Münih’e 50 milyon euroya transferinin ardından 23 yaşındaki oyuncunun hızlı yükselişi şimdilik durmuş durumda. Brown ilk iki maça başladı ancak ikna edici olamadı. Onun avantajı şu: Klopp’un alternatifleri Maximilian Mittelstädt ile David Raum biraz daha iyi oynasa da gerçek anlamda güçlü bir adaylık ortaya koyamadı. Ancak rekabet şimdi yeniden açık görünmeye başladı.

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Joshua Kimmich milli maç döneminin en büyük kaybedeni

Klopp’un ilk milli maç döneminin en büyük kaybedeni Joshua Kimmich oldu. Oysa 31 yaşındaki oyuncu için başlangıç noktası son derece umut vericiydi. Klopp önce Kimmich’i kaptan olarak onayladı ve onu sağ bekten merkez orta sahaya çekti. Kimmich, Klopp’un 4-3-3 sisteminde tek ön libero olarak Hollanda karşısında fena oynamadı, ancak ardından Yunanistan yenilgisinde talihsiz bir performans sergiledi. Kaptan olarak anlaşılır biçimde takımın yanında kalmak istemesine rağmen, Kimmich planlandığı gibi kamptan ayrılmak zorunda kaldı.

Klopp, Kimmich’i güçlendirmek yerine, rahat üslubuyla yaptığı açıklamalarla ("Jo’ya şunu söyleyebilirim: Ne kadar sık sorarsanız, istediğiniz şeyi alma ihtimaliniz o kadar düşer.") zaten alevlenmiş olan kaptanlık tartışmasını daha da körükledi. Buna ek olarak, Kimmich rolünde derinde oynayan altı numara olarak Alexander Pavlovic ve Tom Bischof ile Florian Wirtz (üçü de net kazananlar), DFB takımının Sırbistan karşısında ve Yunanistan deplasmanında öncekine göre çok daha göze hoş gelen bir oyun oynamasını sağladı. Bir anda kaptan artık tartışmasız olmaktan çıktı.

İlk iki maçta Kimmich’in yanında oynayan isim de kendisini kaybeden olarak görmeli. Felix Nmecha, Hollanda’ya karşı bir gol atsa da savunma davranışındaki büyük zaaflarını bir kez daha ortaya koydu. Yine bir başka kaybeden, hem de kendi suçu olmaksızın, Jamal Musiala. Son dönemde Bayern Münih’te formunu bulmasının ardından Musiala’nın aslında Hollanda karşısında ilk 11’de başlaması gerekiyordu, ancak ısınmada sakatlandı ve böylece yeni milli takım teknik direktörüne kendisini gösterme fırsatını kaçırdı. Klopp’un, artık çıkışa geçen Wirtz gibi Musiala’yı da orta sahanın yarım pozisyonlarında gördüğü anlaşılıyor, ancak çok sayıdaki üst düzey aday nedeniyle rekabetin en sert yaşanacağı yer de muhtemelen orası olacak.

Buna karşılık küçük bir kazanan da Bambase Conte. TSG Hoffenheimlı 23 yaşındaki debutan, üç kez forma giyen yalnızca beş oyuncudan biri oldu ve Klopp tarafından özellikle presi nedeniyle açıkça övüldü. Ve herkes bilir: Klopp presi sever.

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DFB takımında birçok kazanan kadroda bile yoktu

Hücum kanatlarında Klopp ilk 11’de beş farklı oyuncuyu denedi. Bunlar arasında açık ara en iyi izlenimi bırakan isim Derry Scherhant oldu. SC Freiburg’un 23 yaşındaki oyuncusu hem Sırbistan karşısında hem de Yunanistan’da sürekli aktifti, tek eksiği ortalarda ve şutlarda yeterli isabeti sağlayamamasıydı. Buradaki kaybedenler ise geleceğin muhtemelen en büyük umutları. 18 yaşındaki Lennart Karl ile 20 yaşındaki Said El Mala, ikisi de şaşırtıcı derecede kısa süre aldı ve bu süreçte neredeyse hiç etki yaratamadı.

Forvette, aday gösterilen dörtlü Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt ve Nick Woltemade içinden hiç kimse ikna edici olamadı; sonuç olarak hepsi de DFB takımından golsüz ve kaybeden olarak ayrıldı. Bu durumda kazananlar ise hiç orada olmayanlar. Heyecan veren iki U21 forveti Paris Brunner ve Nicolo Tresoldi, ayrıca Klopp’un bu kez görmezden geldiği taraftarın sevgilisi Deniz Undav.