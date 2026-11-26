Joshua Kimmich, Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'nın sağlığı ve sözleşme durumuyla ilgili kamuoyuna yaptıkları açıklamaları sert sözlerle eleştirdi. Alman devinin Şampiyonlar Ligi'nde zor bir akşam geçirmesinin ardından konuşan orta saha oyuncusu, yöneticilerin son tutumunun “Bayern'e yakışmadığını” söyledi.

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Kimmich, Lille yenilgisinin ardından Musiala'yı savundu

Bayern Münih'in deplasmanda Lille'e karşı aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Kimmich, kulüp yönetiminin Musiala'ya yaklaşımını sert sözlerle değerlendirdi. Manuel Neuer'in yokluğunda takım kaptanlığını üstlenen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, genç takım arkadaşının sağlık durumu ve mali koşullarının kamuoyu önünde tartışılmasına inanamadığını söyledi. Kimmich, özellikle Musiala'nın nörolojik sağlık sorunlarına ilişkin bilgilerin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, kamuoyuna yapılan bu açıklamaların kulübün geleneksel değerleriyle bağdaşmadığını belirtti. “Anlamadığım şey, bunun kamuoyuna aktarılma biçimi . Böyle bir şey asla olmamalı! Bunun bir oyuncunun sırtından yapılması kabul edilemez. Elbette kulüp her zaman en önemli olandır ve oyuncudan büyüktür, ama insandan büyük değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e de yakışmaz!” dedi. Kimmich'in sözlerini BILD aktardı.

Kimmich'ten Bayern'deki 'anlaşılmaz' gelişmeye tepki

Kimmich, son gelişmelerin kendisinin Bayern'de gördüğü güçlü destekle keskin bir tezat oluşturduğunu söyleyerek duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Kulübün kendine özgü kültürünü yakın dönemde defalarca öven orta saha oyuncusu, bu son gelişmenin Bayern Münih'in temsil ettiğini söylediği değerlerden ciddi bir uzaklaşma olduğunu açıkça belirtti.

“Özellikle kulübün çok ama çok özel olduğunu sık sık vurguladığım bu dönemde, benim durumumda da bu çok ama çok özeldi. İnsan şunu hissediyordu: Tamam, burada 'Mia san mia' gerçekten yaşatılıyor . Şimdi yaşanan ise elbette bu şekilde olmaması gereken bir şeydi ve benim için tamamen, tamamen anlaşılmaz,” diye ekledi Alman milli oyuncu.

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Oyuncunun sağlığı ve maaşı hakkında kamuoyu önünde eleştiri

Gerilimin kaynağında Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge ve Jan-Christian Dreesen gibi üst düzey yöneticilerin açıklamaları var. Üç isim, son iki haftada Musiala'nın nörolojik bir rahatsızlık ve ardından gördüğü ilaç tedavisi sonrasında yeniden dünya çapındaki seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını kamuoyu önünde sorguladı. Rummenigge, 23 yaşındaki oyuncunun eski formuna kavuşamaması halinde kulübün maaşında indirimi görüşmesi gerekeceğini söyleyecek kadar ileri gitti.

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Kimmich'e göre performansa yönelik eleştiri profesyonel futbolun olağan bir parçası olsa da sağlıkla ilgili ve kişisel meseleler kesinlikle kulüp içinde kalmalı. “Biz oyuncuların performansı söz konusu olduğunda her zaman eleştiri yapılabilir. Bu tamamen meşrudur ve buna katlanmamız da gerekir. Bu işin bir parçası. Ama burada farklı bir mesele söz konusuydu. Bence bu, kamuoyu önünde çözülmeye çalışılmak yerine kulüp içinde, bir masa etrafında açıklığa kavuşturulmalıydı. Özellikle de aile olma ve birbirine kenetlenme gibi değerleri temsil eden Bayern Münih gibi bir kulüpte. İçinde bulunduğumuz dönemde bu beni gerçekten şaşırttı,” diye açıkladı.

Genç yıldıza koşulsuz destek

Kimmich, dışarıdaki tartışmalara rağmen Musiala'nın yaşananların büyük bölümünden uzak tutulduğuna ve kamış kemiği kırığı ile kas yırtıkları da dahil olmak üzere son dönemde yaşadığı sakatlık sorunlarını aşmak için özenle çalışmayı sürdürdüğüne inanıyor. Kimmich, genç hücum oyuncusunun iyileşme sürecinde kulüp yönetiminin üzerinde yarattığı büyük baskıya rağmen futboldan hâlâ keyif aldığını belirtti.

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Musiala'yı savunduğu açıklamalarını tamamlarken Almanya Milli Takımı kaptanı, takımın genç oyuncunun arkasında birlik içinde durduğunu vurguladı. “Jamal arkasında yüzde 100 bizim desteğimiz olduğunu biliyor! Kulüp içinde de bu desteği gördüğüne inanıyorum, her ne kadar bazıları bu konuda farklı açıklamalar yapmış olsa da. Umarım Jamal hepimizin, takımın, yöneticilerin ve kulübün yüzde 100 arkasında olduğunu hissediyordur,” diyerek sözlerini noktaladı.