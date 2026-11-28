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Kimmich, HSV forveti Alexander Rössing-Lelesiit'e yaptığı ağır sportmenlik dışı hareket nedeniyle haklı olarak oyundan atıldı.

Hamburger SV ile Bayern Münih arasındaki Bundesliga maçının 44. dakikasında Kimmich ile Rössing-Lelesiit, Bayern yarı sahasının derinlerinde karşı karşıya geldi. 19 yaşındaki Hamburg oyuncusu, deneyimli Bayernli futbolcuyu itti. Bunun üzerine Kimmich, rakibinin saçından tutup onu sertçe yere çekti.

Hakem Bastian Dankert tereddüt etmeden bu açık şiddetli hareket nedeniyle Kimmich'e kırmızı kart gösterdi. Kimmich, Sky'a yaptığı açıklamada "Takımdan özür dilemeliyim. Bu çok aptalcaydı ve aslında hiç bana göre bir davranış değil" dedi.

Eksik kalan Bayern, mücadele gücü yüksek maçta 0-0'lık beraberliğin ötesine geçemedi . Bu, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün bu sezonki beşinci beraberliğiydi. Pazar günü SC Freiburg ile RB Leipzig arasındaki takipçi mücadelesini kazanan takım Bayern'i geçecekti. Lider Borussia Dortmund ise Bayer Leverkusen'i yenmesi hâlinde ezeli rakibiyle arasındaki farkı dört puana çıkarabilecekti.

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Bayern savunmacısı Jonathan Tah, maçın bitiş düdüğünün ardından Kimmich hakkında Sky'a şunları söyledi: "Bu konuyu daha fazla kurcalamamıza gerek yok. Yaptığı doğru değildi. O da bunun farkında, hepimiz de biliyoruz. Yolumuza devam edeceğiz."

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Teknik direktör Vincent Kompany ise pozisyon hakkında hiç yorum yapmak istemedi: "Bu durumla ilgili yaklaşımım şu: Her şeyi kendi aramızda konuşacağız, kamuoyuna bir şey söylemek istemiyorum. Bu kadar. Bir şey söylemeyeceğim. Birlik olmalıyız."

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Bayern Münih'te sakatlık endişesi yaşayan başka oyuncular da var

Tah, takımın eksik kalmasına verdiği tepkiyi "mükemmel" olarak nitelendirdi. Millî oyuncu şöyle devam etti: "Bence eksik oynadığımız hissedilmedi. Bunu söyleyebiliyorsak performansımızla gurur duyabiliriz."

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Bu, Kimmich'in profesyonel kariyerindeki üçüncü kırmızı kartıydı. 31 yaşındaki oyuncu 2022/23 sezonunda bir kez ikinci sarı karttan, sonraki sezonda ise doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Orta saha oyuncusunun alması beklenen cezanın yanı sıra Bayern, Hamburg'da sakatlıklar nedeniyle iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı: Hem Lennart Karl hem de Konrad Laimer oyundan erken çıktı .