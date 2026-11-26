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Joshua Kimmich, Jamal Musiala'ya yaklaşımları nedeniyle FC Bayern'in önde gelen isimlerini sert sözlerle eleştirdi. Bu çıkış, 2021'deki aşı tartışmalarını ve 2025'teki sözleşme uzatma sürecini hatırlattı.

OSC Lille ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçının hemen öncesinde, FC Bayern'de Jamal Musiala'nın hastalığı ve maaşında olası bir indirime ilişkin hararetli tartışma nihayet yatışacak gibi görünüyordu. Münih kulübünün yönetimi ile Musiala'nın temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından FC Bayern, çarşamba sabahı yayımladığı açıklamada "yapıcı bir fikir alışverişi" gerçekleştiğini belirtti. İki taraf arasındaki görüşmelerin "iş birliği içinde ve gizlilikle" sürdürülmesi öngörülüyordu.

Ardından Lille karşısında, kadrosu ciddi ölçüde eksilen Münih ekibi sezonun ilk yenilgisini aldı. Dolayısıyla konuşulacak başka pek çok konu vardı . Ancak Joshua Kimmich'in basın mensuplarının karşısına çıkmasıyla saha içindeki gelişmeler hızla yeniden geri planda kaldı. Kimmich, takım arkadaşı Musiala'ya yaklaşımları nedeniyle kulüp yönetimini sert biçimde eleştirdi .

"Anlamadığım şey, bunun kamuoyuna aktarılış biçimi. Bunun bir oyuncunun sırtından yürütülmesine asla izin verilmemeli" diyen 31 yaşındaki ikinci kaptan, 11 yıldır Münih ekibinde oynuyor. "Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e de yakışmıyor!" Konuyu iki buçuk hafta önce kamuoyunun gündemine taşıyan isim kulübün nüfuzlu ismi Uli Hoeneß olmuş, ardından yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve özellikle de Hoeneß gibi denetim kurulunda yer alan Karl-Heinz Rummenigge daha sert sözlerle tartışmaya katılmıştı.

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FC Bayern'in içinde derin çatlaklar var

Kimmich eleştirisini anlık bir öfkeyle değil, sakin ve ölçülü bir biçimde dile getirdi. Diğer tarafın bakış açısına da anlayış gösterdi ve sözlerini belli ki önceden dikkatle düşündü. Nitekim pazar günü taraftar kulübüne yaptığı ziyarette, Musiala meselesi hakkında Lille maçından sonra açıklama yapacağını duyurmuştu. Kimmich'in sözleri, FC Bayern'in içinde şu anda uzanan derin çatlakları bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bir tarafta, özellikle Hoeneß ve Rummenigge olmak üzere arka plandaki güçlü isimler var. FC Bayern'in bugün olduğu dünya çapındaki kulübe dönüşmesinde ikisi başrol oynadı. Ancak kendilerinden sonra gelenlerin neredeyse hiçbirine güvenmiyor, her yerde kulübün parasının boşa harcandığını düşünüyorlar. Bunun başlıca nedeni de maaşların gereğinden yüksek olduğu yönündeki görüşleri.

Diğer tarafta Max Eberl ve Christoph Freund'un başını çektiği sportif yönetim, teknik direktör Vincent Kompany ve takım var. Hepsi Musiala'ya tam güven duyduklarını sürekli vurgularken kulübün önde gelen isimleri şüphelerini dile getirdi. Kimmich, buna kamuoyu önünde açıkça karşı çıkan ilk kişi oldu. Michael Olise ise daha önce dolaylı yoldan bir tepki vermişti . Az konuşmasıyla bilinen yıldız, oyuncular sendikası FIFPRO'nun Münih kulübünün yöneticilerinin Musiala'ya yaklaşımına yönelik sert eleştirisini konu alan Fabrizio Romano paylaşımını Instagram'da beğenmişti.

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Kimmich'in böylesine net konuşması, büyük olasılıkla öncelikle ikinci kaptan olarak öne çıkan konumundan ve bunun genç takım arkadaşına karşı hissettirdiği sorumluluktan kaynaklanıyor. Sonuçta Kimmich takım adına konuştu. Ancak sözlerinde kendi dikkat çekici geçmişinin de payı olabilir.

IMAGO

Koronavirüs karantinası: Kimmich'in maaşı kesildi

Koronavirüs salgını sırasında Kimmich, sağlıkla ilgili endişeleri nedeniyle 2021 sonbaharında aşı olmayı başlangıçta reddetti ve bu yüzden kamuoyunun geniş kesimlerinden tepki gördü. Kulübün önde gelen isimleri bu dönemde oyuncularını kamuoyu önünde savunmadı. Aksine onlar da aşı olması için baskı yaptı ve Kimmich temaslı olduğu için karantinadayken, o dönemde hukuken mümkün olan bir uygulamayla maaşını kesmeye kadar gittiler.

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Daha sonra aşı olan Kimmich, Haziran 2024'te yayımlanan bir ZDF belgeselinde anlattığına göre o dönemde kulüp tarafından "yalnız bırakıldığını hissetmişti". "Hayal kırıklığına uğramış ve incinmiş" olduğunu söyledi. "Daha önce kulübe duyduğum güven elbette yıkıldı."

O dönemki teknik direktör Thomas Tuchel de 2023'te göreve geldikten sonra Kimmich'in sahadaki performansını sorgulayıp yeni bir "savunmacı altı numara" istemişti. Kimmich kısa süre sonra satılabilecek oyuncular arasında görülmeye başlandı. 2024'ün başlarında Eberl, sportif yönetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak göreve geldi. Eberl, Haziran 2026'da yayımlanan Kimmich hakkındaki ikinci ZDF belgeselinde, o sırada "Jo ile FC Bayern arasında artık hiçbir bağ" kalmadığını söyledi.

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Denetim kurulu, Kimmich'in sözleşmesi uzatılmadan önce teklifi geri çekti

Kimmich ile Münih kulübünün önde gelen isimleri arasındaki ilişki, 2025 başındaki sözleşme uzatma sürecinde daha da yıprandı. Neredeyse bütün profesyonel futbolcuların aksine sözleşmelerini menajer olmadan kendisi müzakere eden Kimmich'in, 2025 yazında sona erecek sözleşmesini uzatmak için o dönemde Eberl ile sözlü olarak anlaştığı iddia edildi.

Ancak kendisini kişisel olarak inciten koronavirüs tartışmalarının ve savunmacı altı numara konusundaki tartışmaların ardından, FC Bayern'i belli ki biraz bekletmek istiyordu. Vincent Kompany yönetiminde yeniden kilit bir rol üstlenmesi, çok iyi formda olması ve Paris Saint-Germain'in de kendisiyle ilgilenmesi bu süreçte işine yaradı. Eberl, Kimmich'i defalarca övgüyle anıp kararını sabırla bekledi. Ancak kulübün önde gelen isimlerine göre bunu fazla uzun süre ve fazla boyun eğerek yaptı. Bunun üzerine Hoeneß ve Rummenigge'nin yer aldığı denetim kurulu, şubat sonunda teklifi kamuoyunun gözü önünde geri çekti. Yeni görüşmeler yapıldı ve anlaşma ancak mart ortasında tamamlandı.

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Kimmich o dönemde de dikkat çekici biçimde, "Max (sportif yönetimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eberl), Jan-Christian (yönetim kurulu başkanı Dreesen) ve Christoph (sportif direktör Freund) ile yaptığımız görüşmelerden kamuoyuna neredeyse hiçbir şeyin sızmamasını" "çok takdir ettiğini" söylemişti. Böylece dolaşımdaki bilgilerin kaynağının kim olduğunu düşündüğünü de en azından dolaylı olarak ortaya koydu. Kimmich, 2026 tarihli ZDF belgeselinde kamuoyu önündeki tartışmaları "çok talihsiz" diye nitelendirdi; çünkü bunlar yüzünden para hırsıyla hareket ediyormuş gibi gösterildiğini düşünüyordu.

Eberl ise Kimmich'in kararını değerlendirirken meselenin "para" değil, "geleceğe dair perspektif" olduğunu sürekli vurguladı. Kimmich zaten PSG'de çok daha fazla kazanabilirdi. Bu perspektiften kasıt, FC Bayern ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele etmeyi sürdürme şansıydı. Kimmich, o dönemde özellikle bir kararı bu açıdan önemli bir işaret olarak görmüştü: Kendisinden yaklaşık bir ay önce Jamal Musiala'nın sözleşmesini uzatması.