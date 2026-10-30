Geçici teknik direktör Aaron Danks, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Neuer'in cumartesi günü BVB'ye karşı oynanacak maçta (18.30) forma giymesi için "maalesef biraz erken" olduğunu söyledi. "Ayağında hâlâ biraz ağrı var. Durumuna gün gün bakıyor." Böylece 40 yaşındaki as kalecinin yerine, üst üste üçüncü, bu sezon ise toplam yedinci kez Jonas Urbig (23) Bayern Münih'in kalesini koruyacak.

Kimmich ise kadroya dönebilir. Babasının beklenmedik ölümü nedeniyle son üç maçı kaçıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Säbener Straße'deki antrenman tesislerine geri döndü. Danks, "Jo iki bireysel antrenman yaptı. Bugün takımla ilk antrenmanına çıkacak" dedi. "Ardından kendisiyle konuşup nasıl hissettiğine bakacağız."

FC Bayern'de Manuel Neuer dışında kimlerin forma giyemeyeceği kesin?

Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl de Kimmich ile görüştüklerini belirterek şunları söyledi: "Artık hayat onun için farklı. Bunu gizlemeye gerek yok. Ailede böyle bir şey yaşandığında hayat değişir. Ona her türlü desteği vereceğiz. Biz bunu sadece söylemiyoruz, uyguluyoruz. Jo yeni günlük yaşamına alışıp kendini hazır hissettiğinde, yarının doğru zaman olup olmadığına teknik ekiple birlikte karar vereceklerinden oldukça eminim."

Beyin zarı tahrişinin ardından iyileşme sürecinde olan teknik direktör Vincent Kompany de hâlâ takımın başında değil. Yerine görev yapan Danks'e göre, Kompany dönene kadar sportif konularda kendisiyle bir görüşme yapılmayacak. Dönüşü, kasım ortasındaki millî maç döneminin ardından olabilir. FC Bayern, BVB karşısında Kompany ve Neuer'in yanı sıra sakat Jamal Musiala, Luis Diaz ve Bara Ndiaye'den de kesin olarak yararlanamayacak.