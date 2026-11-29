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Uli Hoeneß, Bayern'in HSV karşısındaki bir kez daha çalkantılı geçen maçının ardından konuştu. Kulübün önde gelen ismi, tatmin etmeyen sonuçları, bitmeyen sakatlıkları ve Kimmich'in son performanslarını dikkat çekici bir yaklaşımla değerlendirdi.

FC Bayern'de gerçekten çalkantılı günler yaşanıyor. Bir yanda Harry Kane, Ismael Saibari (ikisinde de sindezmoz bağı yırtığı), Jamal Musiala (kas lifi yırtığı) ve Manuel Neuer'in (tendon sakatlığı) ardından Konrad Laimer'i de vuran inanılmaz sakatlık talihsizliği var.

Avusturyalı oyuncu, cumartesi günü HSV karşısında yaşadığı "sağ ayak bileğinde tendon çıkığı sakatlığı" nedeniyle uzun süreli sakatlar arasına katıldı. Bu durum, Vincent Kompany'nin kadro sıkıntısını daha da ağırlaştırdı.

Uli Hoeneß, bütün bunları göz önünde bulundurarak, HSV karşısında Michael Olise, Serge Gnabry ve Alphonso Davies'ten de yoksun kalan ve oynayabilecek durumdaki Bayern oyuncularını, Hamburg'daki yetersiz 0-0'lık sonuca rağmen övmek istedi.

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Hoeneß, "Takımı kutluyorum. Özellikle eksik kaldığımızda mücadele açısından olağanüstü bir performans gördüm. Konrad Laimer'in sakatlanmasının ardından dokuz önemli oyuncumuz olmadan oynamak zorunda kaldığımızı unutmamak gerek" dedi.

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Uli Hoeneß, Joshua Kimmich'e hoşgörü gösterdi

Hoeneß, hafta içinde kendilerine sert eleştiriler yönelten takımın ikinci kaptanı Kimmich'i, devre arasından hemen önce rakibine yönelik hareketi nedeniyle gördüğü ve kendisinin de "hiçbir şekilde mazur görülemez" diye nitelediği kırmızı kart yüzünden yerden yere vurmak yerine hoşgörülü davrandı. Hoeneß, Kimmich'in cumartesi günkü hatası için "Herkes hata yapabilir, konu kapanmıştır" dedi.

Oysa 31 yaşındaki oyuncu, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından Jamal Musiala meselesi nedeniyle kulüp yönetimine sözlü eleştiriler yöneltirken hafta içinde aynı hoşgörüyü göstermemişti. Kimmich'e göre Bayern yöneticilerinin Musiala'ya yönelik kamuoyu önündeki tutumu "Bayern'e yakışmıyordu".

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Hoeneß, hem sıkıntılar yaşayan hem de çok yetenekli hücum oyuncusunun şu anda performansıyla karşılığını veremediğini söylediği yüksek maaşına ilişkin tartışmayı kasım başında Bayerischer Rundfunk'taki dikkat çekici açıklamalarıyla başlatmıştı. Ardından Karl-Heinz Rummenigge, cuma günü Bayern'in 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldığı maç sırasında çok daha sert ifadeler kullandı.

Rummenigge, "Sağlık sorunu olduğu biliniyor. Çok yüksek meblağlar içeren bir sözleşmesi olduğu da biliniyor" derken Musiala'ya Nisan 2025'te konan ve kısa süreli absans nöbetlerine yol açan nörolojik işlev bozukluğu tanısını kastediyordu. "Bildiklerimiz, burada bu statta sık sık gösterdiği seviyeye yeniden ulaşmasının ne yazık ki zor olacağını düşündürüyor."

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Rummenigge, bu nedenle "Oyuncuyla, ailesiyle ve özellikle de menajerlik ajansıyla konuşmak gerekiyor, çünkü o zaman, kusura bakmayın ama, bu meblağları karşılamak artık mümkün olmaz" dedi. Musiala'nın olası satışı da sorulan Rummenigge, "Jamal'in kulüpten ayrılmak isteyeceğini ya da başka bir kulübün onu bu şartlar altında satın alacağını düşünemiyorum" yanıtını verdi.

Rummenigge'nin açıklamaları nedeniyle Musiala'nın sağlık durumu ve sözleşmesi etrafındaki gerilim öyle tırmandı ki oyuncunun temsilcileri geçen salı uzlaşma görüşmeleri için Säbener Straße'ye geldi. Kimmich ise ertesi gün kulübün üst düzey isimlerinin tutumunu eleştirdi ve görünüşe göre özellikle Rummenigge'yi hedef aldı.

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Kimmich, Rummenigge'nin sözlerini "kesinlikle kabul edilemez" diye nitelendirdi: "Bunun bedeli asla bir oyuncuya ödetilmemeli." kicker dergisine göre Kimmich'in sözleri Hoeneß'i hiç rahatsız etmedi; çünkü kaptan olarak takımını savunması "elbette" hakkıydı. Ancak orta saha oyuncusu, büyük olasılıkla yıl sonuna kadar Bundesliga'da Bayern'den uzak kalacak ve üç maçlık cezasını çekecek.

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Uli Hoeneß'den Bayern'in rakiplerine uyarı

Öte yandan Bayern, yılın son bölümünde en azından Serge Gnabry, Alphonso Davies ve Michael Olise'den yararlanabilecek gibi görünüyor. Gnabry ve Davies, kas sakatlıklarını atlattıktan sonra cuma günü takımla yeniden antrenman yaptı. 1. FC Köln karşısında ağrılı bir ayak ezilmesi yaşayan Olise'nin ise ya gelecek salı Hertha BSC'ye karşı oynanacak Almanya Kupası maçında ya da sonraki cuma SC Paderborn'a karşı oynanacak lig maçında kadroya dönmesi bekleniyor.

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Säbener Straße'de şimdi hedef, hasarı sınırlamak. Bayern, yeni yılda geri dönen oyuncuları ve taze güçlerle yeniden atağa kalkabilmek için Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mümkün olduğunca iyi sonuçlar almaya çalışacak. Bundesliga'da lider Borussia Dortmund ile puan farkı pazar akşamı dörde çıkabilir. Şampiyonlar Ligi'nde ise sekizinci sıraya ve son 16 turuna doğrudan katılım hakkına iki puan uzaklıkta.

Hoeneß, Münih'teki sıkıntılara bakıp umutlanmış olabilecek rakiplerini şöyle uyardı: "Bu talihsizlik döneminden güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum. O zaman bazılarının işi zor olacak."