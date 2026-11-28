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Kimmich, HSV'li forvet Alexander Rössing-Lelesiit'e karşı ağır bir sportmenlik dışı harekette bulundu ve haklı olarak oyundan atıldı.

Hamburg'un Bayern'i ağırladığı Bundesliga maçının 44. dakikasında Kimmich ile Rössing-Lelesiit, Bayern yarı sahasının içlerinde karşı karşıya geldi. Hamburg ekibinin 19 yaşındaki oyuncusu deneyimli Bayernli futbolcuyu itti. Kimmich de rakibinin saçından tutup onu sertçe yere çekti.

Hakem Bastian Dankert hiç tereddüt etmeden bu açık şiddetli hareket nedeniyle Kimmich'e kırmızı kart gösterdi.

Bundesliga'nın 11. haftasındaki maçta o sırada skor 0-0'dı. Bu, Kimmich'in profesyonel kariyerinde üçüncü kez oyundan atılışıydı. 31 yaşındaki futbolcu, 2022/23 sezonunda bir kez ikinci sarı karttan, sonraki sezonda ise doğrudan kırmızı karttan atılmıştı.