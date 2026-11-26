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Joshua Kimmich, Bayern Münih'in tutumunu sert biçimde eleştirdi. Bayern kaptanı, Jamal Musiala'nın sağlık sorunlarıyla ilgili iletişimi “tamamen anlaşılmaz” buluyor.

Bayern, sportif açıdan zor bir dönemden geçiyor. Geçen hafta sonu rekor şampiyon kendi sahasında alt sıralardaki Köln'e karşı kâbus gibi bir maç yaşadı.

Hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin yanı sıra teknik direktör Vincent Kompany, yıldız oyuncularından ikisini daha ilk yarıda kaybetti. Harry Kane ve Michael Olise erkenden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İkili, uzun süredir sakat olan ve henüz iyileşmeyen Serge Gnabry ile Ismael Saibari'nin yanına katıldı. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde, eksiklerle boğuşan Bayern bir darbe daha aldı.

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Alman devi, Kuzey Fransa'da Lille'e konuk olduğu maçta yenildi. Maç öncesinde Şampiyonlar Ligi sıralamasında sondan ikinci sırada bulunan Fransız ekibi, Ayase Ueda'nın da gol attığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Bu sezon epileptik nöbetler geçiren Jamal Musiala'nın durumu da kulüpte huzursuzluk yaratıyor. Musiala'ya, bir epilepsi türü olan absans tanısı kondu.

Onursal başkan Uli Hoeness ise Musiala'nın eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini açıkça sorgulayarak ve 2025'te imzaladığı, kendisine yılda yaklaşık 25 milyon euro kazandıran sözleşmesine dair kamuoyu önünde soru işaretleri dile getirerek oldukça soğuk açıklamalarda bulundu.

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Musiala, kulüp yönetiminden mahremiyetine saygı gösterilmesini ve destek istedi ancak bunları gördüğünü hiç hissetmedi. Bunun üzerine Bayern, çarşamba günü bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Musiala'nın temsilcileriyle görüşmelerin “yapıcı” geçtiği ve bundan sonraki iletişimin “gizli” kalacağı belirtildi.

Kimmich, yaşananlardan memnun değil. Bayern kaptanı, Lille yenilgisinin ardından “Bunun kulüp için kolay bir durum olmadığını tamamen anlıyorum” dedi.

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“Ama anlamadığım şey, bunun kamuoyuna yansıtılma biçimi. Bunun bir oyuncuya zarar vermesine asla izin verilmemeli. Elbette kulüp her zaman önce gelir ve biz oyunculardan daha büyüktür, ama bireyden daha büyük değildir.”

“Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern'e yakışmıyor. Özellikle de bu kulübün ne kadar özel olduğunu sık sık vurguladığım böyle bir dönemde. Şimdi yaşananlar kesinlikle asla olmamalıydı. Bunu hiç anlayamıyorum.”