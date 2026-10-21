Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, çarşamba gecesi konuk Premier League şampiyonu Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giymeyecek. Bundesliga'nın son şampiyonu, Alman millî oyuncuya yakın ailesinden birinin vefatı nedeniyle mazeret izni verildiğini doğruladı.

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Yas izni nedeniyle orta saha oyuncusu kadroda yok

Kimmich, yakın ailesinden birini kaybetmesinin ardından çarşamba gecesi Arsenal'e karşı oynanacak lig aşaması maçında Bayern Münih kadrosunda yer almayacak. Almanya şampiyonu, haberi çarşamba günü yaptığı kısa bir açıklamayla duyurdu. Daha önce orta saha oyuncusu kişisel nedenlerle salı günkü son antrenmana katılmamıştı. Ev sahibi ekip, yedi yıl aradan sonra ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken Kimmich'in yokluğu büyük bir darbe oldu.

Bavyera devi özel hayata tam saygı gösterilmesini istiyor

Orta sahanın kilit oyuncusunun yokluğu, Münih'teki maç öncesinde Bayern'in kadro seçimiyle ilgili sorunlarını artırdı. Kanat oyuncusu Michael Olise cezalı. Olise geçen hafta oyundan atılmıştı. Hücum oyuncusu Jamal Musiala uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in ise ayağındaki problem nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz. Hastalıkla da mücadele eden teknik direktör Vincent Kompany, maç öncesi basın toplantısına katılamadı ancak yine de saha kenarında yerini alması bekleniyor.

Oyuncunun yokluğunu doğrulayıp kendisine destek veren Bayern, X platformundaki resmi paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Aile adına, özel hayatına ve yasına saygı gösterilmesini, daha fazla soru yöneltilmemesini ve konuyla ilgili haber yapılmamasını rica ediyoruz. Joshua Kimmich'e ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz.”

Yurt içindeki üstünlük, Avrupa'daki puan kaybıyla tezat oluşturuyor

Bu eksiklere rağmen Almanya şampiyonu, Bundesliga'da çıktığı altı maçta yenilgi yüzü görmeden bu karşılaşmaya geliyor. Bayern ayrıca ikinci lig ekibi Osnabruck'u 4-1 yenerek DFB-Pokal'da ikinci tura yükseldi.

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Yurt içindeki sezonuna Stuttgart'ı 5-1 yenerek başlayan Bayern, ardından Schalke ile golsüz berabere kaldı, lige yeni yükselen Elversberg'i az farkla mağlup etti ve Olise'nin hat-trick yaptığı maçta Union Berlin'i 7-0 yendi. Augsburg karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği kurtardıktan sonra ise cumartesi günü Luis Diaz'ın hat-trick'iyle RB Leipzig'i 6-1 mağlup ederek toparlandı.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Avrupa'da Bodo/Glimt'i 5-0 yendiği açılış maçını, geçen hafta Viking deplasmanında alınan 3-3'lük beraberlik izledi. Bayern, iki gollük farkı kapatıp 3-2 öne geçtiği maçta son dakikada beraberlik golünü yedi.

Etkileyici iç saha performansı sınanacak

Kimmich orta sahada görev yapamayacak olsa da Bayern, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 31 iç saha maçından yalnızca birini kaybetmiş olmasına güvenebilir. Bu maçların 24'ünü kazandı, altısında berabere kaldı. Ayrıca 2024-25 sezonunda çeyrek finalde Inter'e 2-1 yenilmesinden bu yana Münih'te oynadığı sekiz Avrupa maçında yenilmedi ve bunların yedisini kazandı. Allianz Arena'daki bu etkileyici performans şimdi Arsenal karşısında sınanacak.