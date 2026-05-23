Sparta orta saha oyuncusu Joshua Kitolano, bu kış Feyenoord'a transfer olma fırsatını kaçırdı; Norveçli oyuncu bunu Voetbal International'a anlattı. Yine de şimdi Spangen'den ayrılması gündemde: Dört sezonun ardından bedelsiz olarak takımdan ayrılıyor. Yeni zorluklara hazır.

24 yaşındaki Kitolano, 2022 yazında Norveç'in Odds BK takımından yaklaşık 600 bin euroya transfer olmuştu. Bu transfer tam isabet oldu. Spangen'de, çevik orta saha oyuncusu kadro içinde değerli bir güç haline geldi.

Rotterdam ekibi için oynadığı 126 maçta 14 gol ve 9 asist kaydetti. Bu sezon 5 kez fileleri havalandırdı; bunlardan ikisi, şehir rakibi Feyenoord'a karşı oynanan deplasman maçında geldi.

Forvet Tobias Lauritsen gibi transfer ücreti ödemeden ayrılması Norveçli oyuncuyu üzüyor. "Dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzdü. Sparta'ya bir şeyler geri vermek isterdim. Bu her zaman planımdı," diyor Kitolano.

"Elbette iyi maçlarla bir şeyler katabildim - en önemlisi Feyenoord'a karşı alınan galibiyet - ama kulübe maddi bir katkı sağlayamamış olmam beni üzüyor."

Yine de orta saha oyuncusu bu kış, tam da Feyenoord'a transfer olabilirdi. Feyenoord, o henüz Odds BK'da oynarken de ilgi göstermişti, ancak transfer iki kez gerçekleşmedi. "Geçen yaz transfer için iyi bir zamandı ve kışın da Feyenoord'a gidebilirdim. Ama bu gerçekleşmedi. Her zaman kötü bir zamanlamam oldu; transfer dönemlerinde çok fazla sakatlık yaşadım," diye itiraf ediyor.

Bu arada ilgiye de eksiklik yok. Mounir Boualin’e göre, Bodø/Glimt bu hafta ciddi bir aday olarak adını gündeme getirmiş. "Farklı kulüplerden büyük ilgi var," diye kabul ediyor kendisi de. "Ama bu, tekrarlamış oluyorum. Bu ilgi her zaman vardı ve işin sonuna kadar götürülmemesi beni çıldırtıyordu. Öncelikle gerçekten isteyen bir kulüp olmalı. Şu anda benim için en önemli şey bu."