Josep Maria Bartomeu: Messi'nin kariyerini burada bitireceğinden hiç şüphem yok

Barcelona Başkanı Bartomeu, Lionel Messi ile yeni bir anlaşma sağlayacaklarını ve kariyerini Katalan ekibinde sona erdireceğini söyledi.

Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu, İspanyol basınında zaman zaman takımdan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli 'nin futbolu Barcelona'da bırakacağına inandığını söyledi.

33 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek ancak Bartomeu, Arjantinli yıldız ile yeni bir anlaşma yapacaklarından şüphe etmediğini dile getirirken, ilk görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti:

"Messi ile konuştuk ve konuşmaya da devam ediyoruz. Kariyerini burada tamamlamak istiyor ve yeni bir anlaşma sağlayacağız. Onun, kariyerini burada bitireceğinden hiç şüphem yok."

Daha fazla takım

Arjantinli yıldız, bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu. Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu ünvanına da ulaştı.