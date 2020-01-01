Josep Maria Bartomeu: Barcelona salgından en fazla etkilenen kulüp oldu

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, salgına rağmen kulübün finansal olarak iyi bir durumda olduğunu ifade etti.

Josep Maria Bartomeu, salgından hiçbir kulübün kadar etkilenmediğini öne sürdü.

Barcelona Başkanı Bartomeu, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada salgın nedeniyle çok fazla etkilendiklerini söylerken, yine de kulübün borç durumunun sağlıklı bir seviyede olduğunu dile getirdi:

"Dünyayı etkisi altına alan bir salgına şahit oluyoruz ve bu nedenle transfer konusunda karmaşık bir yaz geçireceğiz. 14 Mart'tan bu yana cebimize 1 euro bile girmedi ancak 200 milyon euro'dan olduk. 200 milyon euro! Oyuncuların ücretlerini azaltarak bir nebze de olsa iyileşme sağladık. Kulüp mağazalarını ve müzesini kapatmak zorunda kaldık. Taraftarın satın aldığı bilet ücretlerini iade ettik. 200 milyon euro, büyük bir darbe."

Daha fazla takım

"Bu salgın önümüzdeki 2-3 yılı da etkileyecek. Kimse gelecek sezon her şeyin düzeleceğini düşünmesin. Eğer bu salgının Barcelona'yı etkilemediğini düşünen varsa yanılıyor. Barça, salgından en fazla etkilenen kulüp oldu. Ancak kayıplara rağmen diğer kulüplerden daha fazla gelir kaynağımız var. Borç seviyemiz yüksek değil."