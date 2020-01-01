Josef, Gaziantep FK maçında sahada

TFF Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören Josef de Souza'nın iki maçlık cezasını bir maça indirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ın deplasmanda Yukatel 'u 3-2 yendiği karşılaşmada Varela'ya yaptığı faulün ardından oyundan atılmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun iki maçlık cezasının bir maça indirildiği duyuruldu. maçında forma giymeyen Josef böylece cezasını tamamlamış oldu.

Beşiktaş'ın Gaziantep kafilesinde yer alan Josef, görev verildiği takdirde maçta oynayabilecek.

Daha fazla takım

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef De Souza Dias'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.