Josef: En zor maçlarımız Beşiktaş deplasmanıydı

Josef de Souza rakip olarak çıktığı deplasmanlar arasında en zorunun Beşiktaş maçları olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, attığı imzanın ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı oyuncunun sözlerinin satırbaşları şöyle;

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"Beşiktaş ailesine katıldığım için çok mutluyum. Yeniden beni 'ye getirdiği için Beşiktaş'a teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterilen bu sevginin ve ilgilinin karşılığını ben de saha içerisinde vermek istiyorum."

Daha fazla takım

" 'a karşı galip gelmek daha ilk maçta Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında ön plana çıkarttı. Hocamız yokken bu maçı kazanmak daha zordu ve daha önemliydi."

"Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Ambians ve taraftar baskısı olarak rakip takımdayken en zor deplasmanımız diyebilirim. Umarım bundan sonra bu takımın bir parçası olarak bu gücü arkama alacağım ve rakip takımlara bu baskıyı hissettireceğim."