Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Artık şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı ağırladı.

Kırmızı kart, penaltı ve bolca aksiyonun olduğu maçta skoru Cornelius ve Rosier'in karşılıklı golleri belirledi.

Karşılaşma öncesi Fransız Teknik Dİrektör Valerien Ismael'in nasıl bir oyun anlayışı ile maça çıkacağı merak konusuydu.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile 3-4-3 dizilişi ile sahaya yayılırken tempolu bir oyun tercih etti.

Siyah beyazlı ekibin tecrübeli defansif orta sahası Josef de Souza maç sonu yaptığı açıklamada değişen oyun sistemine değindi.

"Yeni bir formasyon ve bir sistemiz vardı. Çok efor sergiledik. Çok pozisyon bulduk ama olmadı. Biz burada 1 puan aldık ama galibiyeti hak ettik ve galibiyeti kaçırdık.

"Sistem değişti ama değişen en net şeyi ritmimiz oldu. Hocamız geldiği günden bu yana yüksek tempolu idmanlar yapacağımızı anladık. Maçta da bunu gösterdik. bu yüksek tempo anlayışı oturduğu zaman geçen sezonki performansı göstereceğiz.''

🗣️ Josef de Souza: "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız." pic.twitter.com/uRjCenLm2q — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 3, 2022

Valerien Ismael kimdir?

Futbolculuk yıllarında Fransa, İngiltere ve Almanya liglerinde top koşturan Ismael; Strasbourg, Crystal Palace, Lens, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover formalarını giydi.

2019'da LASK Linz'de hem teknik direktör, hem sportif direktör olarak göreve getirilen Ismael, Avrupa kupalarında kulüp tarihine geçen başarıların mimarı oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Basel'i eleyerek büyük sürpriz yapan LASK, Club Brugge engeline takılınca yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Sonrasında Barnsley'nin başına geçen Ismael, takımı Championship'te beşinci sıraya taşıdı. Ancak playoff yarı finalinde Swansea'ye elenerek Premier Lig şansını kaçırdılar.

Ismael yeni sezonda Championship'e düşen West Bromwich Albion'ın başına geçti, fakat alınan başarısız sonuçlar nedeniyle şubat ayında görevine son verildi.

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