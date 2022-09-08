Josef de Souza'nın cezasında iptal veya erteleme kararı çıkmadı: Başakşehir maçında oynamayacak

Beşiktaş-Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından kırmızı kart gören Josef, PFDK'ya sevk edilmişti. Cezaya ilişkin son karar açıklandı.

Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitişinde sahaya giren bir taraftar Salih Uçan ve Cenk Tosun'a saldırmıştı. Olayları engellemek için müdahalede bulunan Josef de Souza, hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş, kartın iptalini talep etmişti.

Ahmet Nur Çebi ne demişti?

Ahmet Nur Çebi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Josef de Souza gibi yılların kaliteli futbolcusuna, VAR baskısıyla kırmızı kart gösterildi. Bu karar baştan aşağı komik bir karardır. Bu şahıs dün serbest bırakıldı. Ankaragücü camiasından bazı kendini bilmezler de bunu fotoğraflıyor. Solda da cübbeli biri var. Kimse haddini bilmiyor. Bu insanlar cübbe giyiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Josef de Souza ne demişti?

Beşiktaşlı yıldız, olay hakkında, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm." açıklamasını yapmıştı.

Josef de Souza hakkında karar ne? Başakşehir maçında oynayabilecek mi?

PFDK, Josef de Souza hakkında kararını verdi ve açıklamada Josef de Souza için bir ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

Brezilyalı oyuncu, kırmızı kart gördüğü için 1 maçlık cezasını çekecek ve Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş, maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Ankaragücü, 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ankaragücü ayrıca Beşiktaş maçına usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250 bin TL para cezası aldı.

Josef de Souza nasıl bir paylaşım yaptı?

Beşiktaşlı oyuncu karar açıklandıktan sonra Twitter hesabından gözyaşı akıtan emojili bir paylaşımda bulundu.

De Souza aynı zamanda kırmızı kart kararına tepki göstermek için sosyal medya profillerini siyaha bürümüştü.