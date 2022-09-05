Josef de Souza: "Neden kırmızı kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum"

Josef de Souza, Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart ve sahaya giren taraftar hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Karşılaşma bittikten sonra sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı oyunculara saldırdı. Josef de Souza ise olay anında taraftara müdahale etti ve kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, olaya ilişkin Beşiktaş'ın resmi internet sitesine açıklama yaptı.

Josef de Souza, ne dedi?

Beşiktaşlı yıldız, olay hakkında, "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım." açıklamasını yaptı.

Gördüğü kırmızı kart hakkında düşüncelerini ve tepkisini dile getiren Josef, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor"