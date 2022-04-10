Josef de Souza: "İdmanlardan sonra kendimi ölmüş gibi hissediyorum"

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den sonra teknik direktörlük görevini devralan Valerien Ismael, ikide iki yaparak Beşiktaş kariyerine sağlam bir giriş yaptı.

Gerek Trabzonspor gerekse Alanyaspor maçlarından en fazla dikkat çeken detay, Kartal'ın rakiplerine yoğun bir şekilde pres uygulamasıydı.

Bu yüksek baskının maçlarda uygulanması için antrenmanlarda da yoğun bir tempo gerekiyor ve Josef de Souza, bu yoğun tempoyu en fazla hisseden isimler arasında olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın cumartesi akşamı 4-1 kazandığı Alanyaspor maçının ardından beIN Sports'a konuşan tecrübeli orta saha, Valerien Ismael dönemini şu sözlerle anlattı:

"Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, bunan inanıyorum.

"Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti.

Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Avrupa'dan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kartal, 34. haftada ise 25 Nisan'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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