Brezilyalı futbolcu, kırmızı kart cezasının iptal olmamasının ardından TFF'ye sert çıktı.

Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı kartın ve cezanın iptali için yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından tepki gösterdi.

Brezilyalı futbolcu, bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Josef ayrıca Ankaragücü'nün bir maç saha kapatma cezasını da az bulduğunu söyledi.

Josef de Souza ne dedi?

Cuma akşamı Beşiktaş'ın itirazının reddedilmesinden birkaç saat sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan bir mesaj yayınlayan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

"Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.

"Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi.

"Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.

"Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi."

Josef de Souza neden kırmızı kart gördü?

Bezilyalı, Ankaragücü maçının ardından sahaya giren ve Salih Uçan ile Cenk Tosun'a tekme savuran taraftara müdahalede bulunduğu için kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, kartın ve bir maçlık otomatik cezanın iptali için TFF'ye başvuruda bulunsa da bu itiraz reddedildi.