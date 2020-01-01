Josef de Souza Beşiktaş'a imzayı attı

Siyah Beyazlılar, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, bir süre önce İstanbul'a davet ettiği Josef de Souza ile resmi sözleşmeyi imzaladı.

Siyah Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile sözleşme imzalamıştır.

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Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

Josef de Souza, 2015-2018 yılları arasında Süper Lig'de forması giymişti.