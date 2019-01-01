Jose Sosa'nın Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi

Jose Sosa'nın sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılıp, Arjantin'e geri dönebileceği konuşuluyor.

'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile ilgili 'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TyC Sport' ta yer alan habere göre; Sosa'nın Trabzonspor'dan aldığı yeni sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi.

Haberde Sosa'nın eski kulübü olan Estudiantes'in de devreye girdiği, tecrübeli futbolcuyu sezon sonunda Arjantin'e döndürmeye çalışacağı belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor'da 23 maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.