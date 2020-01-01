Jose Sosa: Arjantinli her oyuncu ülkesinde futbol oynamayı özler

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu, futbolu bırakmadan önce eski kulübü Estudiantes'te forma giyebileceğini söyledi.

Kariyerinde , , , ve Beşiktaş'ta forma giyen Jose Sosa, 2017-18 sezonundan bu yana 'un başarısı için ter döküyor.

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Ziraat Kupası'nda yarı finale yükselen bordo mavili ekibin önemli parçalarından biri olan Sosa, takımı adına 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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34 yaşındaki Arjantinli oyuncu, ülkesinin basın organlarından TyC Sports'a kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha fazla takım

Sosa, Süper Lig'in yeniden başlamasıyla ilgili "Ligin bitiminden sadece 8 maç uzaklıktayız. Antrenmanların ikinci haftasındayız. Kulübüm sağlık güvenliğimizi garanti etti. Çalışmalarımızı bitirdikten sonra kimseyle temas etmeden tesislerden ayrılıyoruz. 12 Haziran'da liglere yeniden başlayıp, sezonu tamamlamaya çalışacağız. Umarım aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Marcos Rojo'nun Estudiantes'e gitmesinin ardından kendisini de ekibine çağırıp çağırmadığı sorusuna da cevap veren Sosa "Estudiantes'ten herkesle konuşuyorum. Başkanından oyuncularına kadar. Arjantinli her oyuncu kendi ülkesinde futbol oynamayı özler. Sözleşmemin son senesindeyim. Trabzonspor ile yapılan görüşmeler, virüs nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Eğer bir gün ülkeme dönersem forma giyeceğim tek takım Estudiantes olur." şeklinde cevap verdi.