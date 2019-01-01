Jose Mourinho'ya bir talip daha! Bu kez Dortmund peşinde

Lucian Favre, Bundesliga'da işleri yoluna sokamazsa koltuğunuzu Portekizli teknik adama kaybedebilir.

'dan ayrıldıktan sonra bir kulüp ile anlaşmayan Jose Mourinho'nun ismi 'in ardından ile de anılmaya başladı.

Portekizli teknik adamın ismi, Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan Zinedine Zidane'ın yerine anılıyordu.

Sport Bild'de yer alan habere göre Lucian Favre, 'da işleri yoluna koyamazsa Dortmund yönetimi Mourinho'nun kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Dortmund, sekiz haftası geride kalan Bundesliga'da 15 puanla 4. sırada yer alıyor. Dortmund, lider 'tan bir puan uzakta yer alsa da yaşanan beklenmedik puan kayıpları Favre'ın koltuğunun sallanmasına sebep oluyor.

Bundesliga'da görev yapmayan Mourinho da Dortmund'un teklifine sıcak bakabileceği iddia ediliyor.

Portekizli teknik adam, daha önce , İngiltere, İtalya ve İspanya'da görev yapmış ve bu ülkelerin hepsinde şampiyonluk yaşamıştı.