Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth açıklaması
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Tottenham’ın evinde Everton’a 1-0 yenildiği maçın ardından transfer sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, “Alexander Sörloth, hâlâ Trabzonspor'un oyuncusu. Bu yüzden onunla ilgili konuşmayacağım. Eğer bu durumu kulüp başkanı açıkladıysa, doğru olmadığını söyleyemem. Gerçek şu ki; bir forvete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik’e yaptığı açıklamada “Sörloth gitmek istiyor. Ancak gitmek isteyen her oyuncuya hemen ‘tamam’ diyecek hâlimiz yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz, bu transferde hak sahibiyiz” diye konuşmuştu.