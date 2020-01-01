Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth açıklaması

Premier Ligi ekibi Tottenham’ın teknik direktörü Jose Mourinho, Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğruladı.

’ın evinde ’a 1-0 yenildiği maçın ardından transfer sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, “Alexander Sörloth, hâlâ 'un oyuncusu. Bu yüzden onunla ilgili konuşmayacağım. Eğer bu durumu kulüp başkanı açıkladıysa, doğru olmadığını söyleyemem. Gerçek şu ki; bir forvete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik’e yaptığı açıklamada “Sörloth gitmek istiyor. Ancak gitmek isteyen her oyuncuya hemen ‘tamam’ diyecek hâlimiz yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. ve biz, bu transferde hak sahibiyiz” diye konuşmuştu.