Premier Lig

Jose Mourinho'dan Alexander Sörloth açıklaması

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Jose Mourinho Tottenham 2020-21
Getty Images
Premier Ligi ekibi Tottenham’ın teknik direktörü Jose Mourinho, Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğruladı.

Tottenham’ın evinde Everton’a 1-0 yenildiği maçın ardından transfer sorularını yanıtlayan Portekizli teknik adam, “Alexander Sörloth, hâlâ Trabzonspor'un oyuncusu. Bu yüzden onunla ilgili konuşmayacağım. Eğer bu durumu kulüp başkanı açıkladıysa, doğru olmadığını söyleyemem. Gerçek şu ki; bir forvete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik’e yaptığı açıklamada “Sörloth gitmek istiyor. Ancak gitmek isteyen her oyuncuya hemen ‘tamam’ diyecek hâlimiz yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz, bu transferde hak sahibiyiz” diye konuşmuştu.

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