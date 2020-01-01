Jose Mourinho'dan şampiyonluk açıklaması

Premier Lig'de zirve yarışı veren takımlardan olan Tottenham'da Jose Mourinho, şampiyonluk için konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, 'ın şampiyonluk iddiasıyla ilgili konuşmanın erken olduğuna inanıyor.

6 maçta 1 yenilgi alan ve en çok gol atan takım konumunda olan Tottenham, Pazar günü ile oynayacağı karşılaşma öncesi lider 'ın 2 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Basın mensuplarına şampiyonluk şanslarıyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Puan durumu şu an pek bir şey ifade etmiyor. Şubat ya da Mart ayında ligi daha gerçekçi bir şekilde analiz edebilriiz. O aylarda takımların puan tablosundaki yeri daha çok şey ifade edebilir, şimdi değil." dedi.

Daha fazla takım

Premier Lig'de iyi şu ana kadar iyi sonuçlar aldıklarına değinen Mourinho, şöyle devam etti: "İç sahada fazla puan kaybı yaşadık. Şu anki hedefimiz Brighton maçını kazanmak. Premier Lig'de her şeyin mümkün olduğunun farkındayız."