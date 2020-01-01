Jose Mourinho'dan Harry Kane eleştirilerine yanıt: Drogba, Zlatan ve Ronaldo ile çalıştım

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyun tarzı ve Harry Kane'in performansıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

efsanesi Paul Merson, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun elindeki forvetlerden yeterince yararlanamadığı şeklinde eleştirilerde bulunurken, Harry Kane'in bu tarz bir oyun sisteminde pek şansının olmayacağını söyledi.

Portekizli teknik adamdan ise bu söylemlere cevap geldi:

"Bazı eleştiriler konusunda garip hissediyorum. Özellikle Paul Merson'ın söyledikleri hakkında. Ona ve onun gibi birçok kişiye saygı duyuyorum. Bu nedenle ona kibar bir cevap vereceğim. Çünkü kötü şeyler duymaya hazır olduğunu sanmıyorum. Öncelikle Hary Kane altı aylık bir aranın ardından ilk kez forma giydi. Kane'in geçmiş verilere bakarsanız, benim yönetimimde oynadığı maçlarda kaç gol attığını görebilirsiniz."

Daha fazla takım

"Daha önce de benim takımımda birçok iyi golcü yer aldı. Didier Drogba isimli biri benimle dört sezon oynadı ve birçok gol kaydetti. Çok kötü olmayan ve şu an forması giyen biri daha vardı; o da benim takımımda üç sezonda 186 gol atarken, her sezon için 56 gol ortalaması tutturdu. Bir diğer isim ise Karim Benzema. O zamanlar çok gençti. Benim yönetimimde üç sezon oynadı ve fazla forma giymemesine rağmen 78 gol kaydetti."

Haberin devamı aşağıda

"Biri daha vardı. Sakatlığından dolayı yalnızca 1.5 sezon forma giyebildi. Bu uzun adamın ismi Zlatan'dı ve yönetimim altında 58 gol kaydetti."

"Bu nedenle, sevgili Paul; sana sonsuz saygım var. Bence Harry Kane gol yollarında hiçbir sıkıntı yaşamıyor, özellikle de formda ve hazır olduğunda. Bu, benim çok saygı duyduğum sana mesajımdır."

Premier Lig'de 42 puanla 8. sırada yer alan Tottenham, 31. hafta mücadelesinde West Ham ile karşılaşacak.