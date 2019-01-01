Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e övgü dolu sözler: Harika bir dostluğumuz var

433’e konuşan Jose Mourinho, Fatih Terim için “Onunla fantastik bir ilişkim var. Fatih ile çok iyi arkadaşız” dedi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 433’e verdiği röportajda Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsetti ve ’a 3-2 yenildikleri maçı unutamadığını söyledi.

Röportaj esnasında Jose Mourinho’ya Fatih Terim’in “Selam Jose. Umarım her şey yolundadır. Seni yakında yeniden sahada görmek istiyorum” mesajı iletildi.

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Bunun üzerine Fatih Terim’le arkadaşlığına değinen Mourinho, “Birçok teknik adamla çok iyi arkadaşlıklarım var. Büyük ihtimalle insanlar bunları bilmiyor çünkü çıkıp basında dostluklarımızdan bahsetmiyoruz. Fatih de harika ilişkilerim olan teknik adamlardan biri” dedi.

Mourinho, Galatasaray ile arasındaki 2012-13 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali eşleşmesini de şöyle anlattı:

“Futbolda unutamadığım anılarımdan biri de Real Madrid’in başındayken İstanbul’da Galatasaray ile oynadığımız maçtı. Madrid’de onları kolayca yenmiştik. İstanbul’da da ilk yarıyı önde kapatmıştık. Bütün dünya maçın bittiğini sanmıştı. Fatih ve oyuncuları, elbette bunların içinde Drogba ve Sneijder de vardı, harika taraftarlarıyla birleşip neredeyse turu çevirdiler. Maçın sonunda tur atlayan taraf biz olduk ama Fatih’le sahanın ortasına gidip o takıma ve taraftara takdirlerimi iletmem gerektiğini hissettim. Zaten böyle bir durum ancak Fatih’in takımıyla mümkün olabilirdi. Maçın bitmesine 15 dakika vardı ve başımız hala dertteydi. Böyle bir galibiyeti Fatih aldığı için mutluyum diyelim. Çünkü onunla harika bir dostluğumuz var.