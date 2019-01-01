Jose Mourinho'dan duygusal sözler! "Futbolu çok özledim"

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, futbolu özlediğini dile getirirken duygusal anlar yaşadı.

Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında ile adım attığından beri ilk kez bir sezona görev başında olmadan başladı.

Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen ve kariyeri boyunca birçok başarı yakalayan Mourinho, futbolu çok özlediğini ifade ederken duygularına hakim olamadı.

Son olarak 'ı çalıştıran ve Aralık 2018'de görevine son verilen Portekizli teknik direktör, İspanya'da yayın yapan El Chiringuito programına verdiği demeçte duygusal anlar yaşadı:

"Kafamda bir ampul yandığı an profesyonel futbola adım atmaya karar verdim. Bu ciddi bir iş ve şimdiye kadar durmaksızın her anı ciddiydi. Şimdi futboldan uzak kaldım ve artık eğlenmem gerekiyor ancak eğlenemiyorum. Futbolu çok özlüyorum."

Haberin devamı aşağıda

Kariyerine devam etmek istemesine rağmen gelen teklifleri reddeden Portekizli çalıştırıcı, Sky Sports'a konuşarak, 'doğru' olan teklife kadar bekleyeceğini dile getirdi:

"Neden mi 'hayır' diyorum? Çünkü bu teklifler yarışmak istediğim seviyede değil. Sabırlı olmalı ve doğru fırsatı beklemeliyim."

56 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde Benfica'dan itibaren , , , ve Manchester United gibi birçok başarılı takımı çalıştırdı.