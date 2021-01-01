Jose Mourinho'dan Bale yorumu: Bunu yapan kendisiydi

Son 3 maçta 4 gol kaydeden Gareth Bale, Jose Mourinho'dan övgüyü kaptı.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, psikolojik bariyeri aştığını söylediği Gareth Bale için övgüler yağdırdı.

Galli yıldız, Londra ekibinde son 3 Premier Lig maçında 4 gol atarak henüz futbol piyasasından silinmediğini gözler önüne serdi.

Jose Mourinho ne söyledi?

4-1'lik Crystal Palace galibiyetinin ardından Jose Mourinho, AS'a yaptığı açıklamada Gareth Bale'e olumsuz yaklaşmadığını ve sadece onu desteklediğini söyledi:

"Onda psikolojik yaralar buldum. Çok fazla sakatlık yaşadığınız birkaç sezon olduğunda, önemli olan sadece kas sakatlıkları değil, aynı zamanda korku ve istikrarsızlık getiren psikolojik yaralanmalardır.

“İyi çalıştığınız ve çevrenizdeki herkesin sizi maksimum düzeyde desteklediği bir an var. O anda psikolojik engel kırılır.

Ve o bunu yaptı. Bunu yapan kendisiydi, biz değil. "

Gareth Bale'ın yeniden dirilişi

Özellikle kış aylarının başında, Galli yıldızın hâlâ en üst seviyede futbol oynayabileceğinden çok fazla insan emin değildi ve bu konuda ciddi çekinceler vardı.

Bale, Jose Mourinho tarafından çok az sahaya sürüldü ve etkisiz görüldü. Ancak son dönemde işler değilşti ve Bale, gollerini sıralamaya başladı.

Tecrübeli futbolcu, 28 Şubat'ta Burnley filelerine 2 gol bırakmayı başarırken, 2 gün önce oynanan Crystal Palace mücadelesinde de 2 gol kaydetti ve formunun zirvesine ulaştı.