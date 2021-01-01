Jose Mourinho: Zor durumda ama cesur oyuncularım vardı

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Manchester City'ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından oyuncularından memnun.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad'da Tottenham'ı konuk etti. İlkay Gündoğan'ın 2 gol kaydettiği karşılaşma 3-0 City üstünlüğü ile bitti.

Karşılaşmanın ardından Sky Sports'a konuşan Tottenham Menajeri Jose Mourinho oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

"Çok yorgun bir takıma karşı zinde bir takım vardı. Oyuncuların durumundan memnunum. Birkaç gün önce iki saat mücadele ettiler ve her şeylerini verdiler. Sahada zor durumda ama cesur oyuncularım vardı."

Tottenham menajeri karşılaşmada Manchester City lehine verilen penaltı kararını ise doğru bulmadı.

"Maçta bir de penaltı kararı var. Ben onlara 'modern penaltı' diyorum. Bizi zora soktu."

Karşılaşmada ilk golü bulmanın onlara fayda sağlayabileceğini belirten Mourinho, yorgun olduklarının altını çizdi.

"Maçtan ne anlıyorum? Zinde bir takıma karşı yorgun ama iyi başlayan bir takım vardı. Oyunu kontrol ettik bir topumuz direkten döndü ve 1-0'ı yakalamak bize ihtiyacımız olan yakıtı verebilirdi."

Bu sonucun ardından Manchester City 53 puana yükselirken Tottenham ise 36 puanda kaldı.