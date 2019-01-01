Jose Mourinho: Zinedine Zidane, Real Madrid için doğru kişi

Adı Real Madrid ile sık sık anılan Jose Mourinho, Zinedine Zidane tercihinin en doğrusu olduğunu belirtti.

Jose Mourinho, Zinedine Zidane'nin için doğru adam olduğuna inandığını söyledi.

Zidane, bu ay başında tekrar İspanyol devinin başına geçerek Santiago Solari'nin yerini aldı.

Birçok kişi Mourinho'nun Madrid'in başına geçmesini istediyse de bu olasılık gerçekleşmedi ve bu spekülasyonlar Zidane takımın başına gelene kadar devam etti.

Canal Plus'a konuşan Portekizli teknik direktör, Zinedine Zidane kararının doğru olduğuna inandığını söyledi:

"Onun kariyeri hakkında konuşamayız ama çok kısa bir sürede daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı ve art arda 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Şimdiyse kariyerinde yeni bir adım atıyor. Bir takım kurmalı ve seçimler yapmalı. Onları eğiterek, felsefesini sunmalı. Benim fikrime göre kulüp için en doğru tercih oydu."

Real Madrid, milli ara sonrası 31 Mart Pazar günü sahasında 'yı konuk edecek.