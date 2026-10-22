Jose Mourinho ve Kylian Mbappe, Real Madrid’in son Şampiyonlar Ligi galibiyetinde taraftarların ıslıkladığı Vinicius Junior’a açıkça destek verdi. Brezilyalı forvet dokuz maçtır gol atamıyor ve ülke içi müsabakalarda uzun süreli bir men cezasıyla karşı karşıya.

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Bernabeu tribünleri Vinicius'a tepki gösterdi

Mourinho ve Mbappe, Vinicius'u kamuoyu önünde savundu. Brezilyalı hücum oyuncusu, RB Leipzig karşısında alınan 4-1'lik galibiyet sırasında Santiago Bernabeu'da ev sahibi taraftarların belirgin ıslık tepkisiyle karşılaştı. Vinicius, Avrupa'daki bu mücadelede de gol atamayınca 70. dakikada oyundan alındı.

Vinicius, kulübü adına çıktığı son dokuz maçta gol atamayarak oldukça zorlu bir dönem geçiriyor. Kanat oyuncusu, bu sezon 11 maçta yalnızca bir gol ve üç asist üretebildi. Ayrıca ligde aldığı dört maçlık men cezasını çekmeye yeni başladı. Bu durum, sezona yaptığı hayal kırıklığı yaratan başlangıca eklendi.

Mourinho taktik disiplinini övdü

Mourinho, kendi taraftarlarından ağır eleştiri görmenin duygusal açıdan ne kadar zor olduğunu kabul etti. ESPN'in aktardığına göre teknik direktör, “Deplasmanda oynarken sahada ıslıklanmak çoğu zaman motivasyonunuzu artırır. Kendi sahanızda ise can yakar” dedi.

Gol atamama serisi sürse de Real Madrid Teknik Direktörü, oyuncusunun Alman ekibi karşısındaki genel katkısından memnun kaldı. Mourinho, hücum oyuncusunun savunmadaki çabasını ve topsuz oyundaki yorulmak bilmez çalışmasını özellikle vurguladı.

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Mourinho, “Vini taktik açıdan iyi bir performans sergiledi. Savunmada çok iyiydi. Ardından harika bir gol atma fırsatı buldu ama kaleci müthiş bir kurtarış yaptı” ifadelerini kullandı.

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Mbappe, takım arkadaşının toparlanacağına inanıyor

Leipzig karşısında bir gol ve bir asist kaydederek maçın en değerli oyuncusu ödülünü alan Mbappe de Vinicius'a güçlü bir destek verdi. Fransız millî oyuncu, Vinicius'un açıkça görülen hayal kırıklığının takıma başarı kazandırma yönündeki derin arzusundan kaynaklandığını vurguladı.

Mbappe, maçın ardından gazetecilere, “O iyi durumda. Üzgün olması iyi, çünkü bu, takıma ve taraftarlara çok şey vermek istediği anlamına geliyor. Bence sadece sakin kalmalı ve kendisiyle gurur duymalı. Büyük bir oyuncu her zaman kendisiyle gurur duymalı ve özgüven kazanmalı, çünkü gerekli kaliteye sahip” dedi.

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El Clasico'da yalnızca seyirci olacak

Vinicius, ligdeki men cezası nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'in önümüzdeki iki hafta içindeki lig maçlarında forma giyemeyecek. Bu pazar Camp Nou'da oynanacak El Clasico'da Real Madrid, Barcelona ile karşılaşırken Vinicius'un yalnızca seyirci olacağı kesinleşti. Racing Santander ve Valencia maçlarında da forma giyemeyecek.