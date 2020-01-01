Jose Mourinho: United ile kazanabileceğim bütün kupaları kazandım

Portekizli teknik adam, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde başarılı olduğunu düşünüyor.

Jose Mourinho, iki buçuk sene çalıştırdığı ile İngiltere Lig Kupası, UEFA ve Community Shield şampiyonlukları yaşasa da, 2018 yılının Aralık ayında kovulmaktan kurtulamamıştı.

Şu anda 'ın başında olan Mourinho, 2020-21 sezonunun dördüncü haftasında Manchester United ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Mourinho "United taraftarları elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyor. Kazanabileceğim bütün kupaları kazandım. Eğer bir kupayı kazanamadıysam o kupanın kazanılma şansı yok demektir" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Başarılı teknik adam Manchester United'dan herhangi bir intikam alma isteğinin bulunup bulunmamasına dair sorulan soruya ise "İntikam? Old Trafford'da hem Manchester United hem farklı takımlarla birçok kez maç kazandım. Neyin intikamını alacağım?" şeklinde cevap verdi.