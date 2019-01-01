Jose Mourinho: Üç, dört takımın teklifini geri çevirdim

Jose Mourinho, kabul etmediği teklifler olmasına rağmen yaz aylarında futbola dönmek istediğini açıkladı.

Jose Mourinho, 'dan kovulduğundan bu yana bir kaç tekilifi reddetiğini açıklasa da futbola dönmek için gün sayıyor.

, , ve gibi dünya devlerini çalıştıran Portekizli teknik direktörün hedefi Haziran ayında kendine bir takım bulmak.

Portekizli çalıştırıcı beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Aklımda olan şey Haziran ayında yeni bir takımla hazırlık kampına başlamış olmak" ifadesini kullandı.

Yeni adresindeki beklentilerine de değinen Mourinho, "Ne istemdiğimi çok iyi biliyorum, bu sebeple başka teklifleri reddettim. Öte yandan ne istediğimi de biliyorum. Hangi kulüp olduğunu değil ama çalışma ortamımda neler arzuladığımı biliyorum ve istediğimi bulmak için bekliyorum." dedi.

Milli takım antrenörlüğünü tercih etmeme sebeplerine de değinen Portekizli, "Futbolun günlük işlerini seviyorum. Çok sayıda turnuva ve maça çıkmak istiyorum. Bu yüzden kulüp seviyesinde takım çalıştırmayı hedefliyorum" dedi ve ekledi:

"Kulüp takımlarında haftada altı basın toplantısı, üç maç, bu maçların ön hazırlığı ve sonrasındaki analizi ve diğer günlük işler bir aradayken kendinize vakit ayırmak bile zor oluyor. Çalışmadan geçirdiğim bu dönemde yoğun tempoya daha da iyi hazırlandım. İki ayı aşkın süredir yaptığım iş kendimi sıradaki adresime hazırlamak."

Gideceği kulüpte kupa kazanmak istediğini de ekleyen Mourinho, "Bir yerde tekrar kazanacağım" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Portekizli teknik adam, en son 16 Aralık'ta Manchester United'ın 'a 3-1 kaybettiği maçta sahaya çıkmıştı.