Jose Mourinho Tottenham'ın başına geçti!

Londra ekibi, görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Portekizli çalıştırıcıyı getirdi

, yeni sezonda üst üste gelen kötü sonuçların faturasını Mauricio Pochettino'ya kesti ve Arjantinli çalıştırıcıyı görevinden aldı.

Yeni teknik direktörünü açıklamak için fazla vakit kaybetmeyen Londra ekibi, göreve Jose Mourinho'yu getirdi.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, yeni teknik direktörleri ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Jose işinin en iyilerinden biri. Engin bir tecrübeye sahip ve müthiş bir taktisyen. Çalıştığı her kulüpte kazanmayı başardı. Soyunma odasına enerji getireceğine inanıyoruz"

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Kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise yeni görevi için duyduğu heyecanı ifade etti:

"Tutkulu taraftarlara sahip ve köklü bir kulüp olan Tottenham'da çalışacak olmak heyecan verici. Hem A takım hem de genç takımlardaki kalite beni buraya getirdi. Bu oyuncularla çalışmak hep ilgimi çekmişti"

Jose Mourinho, son olarak 'da görev almıştı.