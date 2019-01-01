Jose Mourinho: Taraftar beni sevmiyor sadece kabulleniyor

Tottenham kariyerine üç galibiyet ile mükemmel bir başlangıç yapan Jose Mourinho, taraftarın sevgisini kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi

Portekizli teknik adam, taraftarının onu sevmediğinin farkında olduğunu ifade ederken üst üste alınan galibiyetlerle beraber bu görüşün değişeceğini umuyor.

Mourinho, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Taraftarlar kulübünü seviyor, beni sevdiklerini söyleyemem ama işini iyi yapan bir profesyonel olarak beni kabulleniyorlar. İşimi yapış şeklimi doğru bulan insanların beni sevmeleri için birçok nedeni var. Taraftarlar her zaman bu takımın arkasındalar ve iyi yerlerde görmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Mauricio Pochettino'nun yönetiminde son olarak 14. sırada yer alan Tottenham, Mourinho ile beraber ligde beşinci sıraya yükseldi.

Tottenham, Premier Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Çarşamba günü Jose Mourinho'nun eski takımı ile karşılaşacak.