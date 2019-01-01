Jose Mourinho: Takım çalıştırmayı özlüyorum ancak sadece doğru takım için döneceğim

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, tekrar bir takım çalıştırmak istediğini ancak doğru bir takımı beklediğini söyledi.

Jose Mourinho, yeni bir maceraya hazır görünüyor ancak bu herhangi bir takım olmayacak.

'ta 2.5 yıl görev yaptıktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında kovulan Mourinho, takım çalıştırmayı özlediğini söyledi.

Geleceği hakkında konuşan Portekizli teknik direktör gelecek sezon göreve dönmek istediğini ama bunun herhangi bir takım olmayacağını belirtti:

"Açıkçası teknik direktörlük yapmadığım için acı çekmiyorum. Başka şeyler düşünmek için vaktim oldu. Dürüst olmam gerekirse gelecek sezon dönmek istiyorum. Ama bu takım herhangi bir takım değil, beni motive edecek bir takım olacak."

Mourinho son olarak çalıştırdığı Manchester United ile 'ni, İngiliz Süper Kupası'nı ve Premier Lig Kupası'nı kazanmıştı.